Semaine de 4 jours, dédoublement de classes de CP, la sécurité : les nouveautés de la rentrée scolaire à Nice

Les enseignants font leur pré rentrée ce vendredi. Christian Estrosi, le maire de Nice, accompagné de l'inspecteur académique des Alpes Maritimes Michel-Jean Floc'h ont présenté cette rentrée et les changements comme le retour à la semaine des 4 jours ou le dédoublement des classes de CP en REP +.

La vraie rentrée pour tous les élèves c'est lundi et on connait les nouveautés à Nice de cette rentrée scolaire. 3 thèmes importants ont été présenté par Christian Estrosi, le maire de Nice, et Michel-Jean Floc'h l'inspecteur académique des Alpes Maritimes.

La sécurité

C'est l'un des enjeux de cette rentrée. Nice a crée une "brigade école" ce qui représente 110 postes de policiers municipaux supplémentaires dédiés aux écoles. Ils vont patrouiller par secteur devant les établissements. Une mission confiée notamment au brigadier Luc Tari, qui est chargé du secteur Est de la ville et notamment de l'école des orangers, il nous explique que pour lui cette mission est "essentielle"

Le brigadier Luc Tari Copier

A Nice l'ensemble des écoles est équipé en alarmes anti-intrusion.

Le dédoublement des classes de CP

L'une des nouveauté c'est le dédoublement des classes de CP en REP +, ça permet d'accueillir 12 élèves par classe au lieu de 24. 15 écoles sont concernées à Nice. 32 classes sont réaménagées. Jean-Marc Giaume, adjoint au maire à Nice en charge de l'éducation, revient sur ce nouveau dispositif instauré par le gouvernement et il explique notamment que la ville de Nice "a complètement joué le jeu parce que le CP est une classe capitale pour les élèves".

Jean-Marc Giaume adjoint au maire à Nice en charge de l'éducation. Copier

Nice compte 154 établissements scolaires publics. Plus de 30 280 écoliers vont être accueillis lundi dans plus de 1290 classes.

"La semaine de 4 jours"

Ce sera donc le retour de la semaine de 4 jours à Nice dans les écoles, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30, avec 2 heures de pause à midi. L'inspecteur académique des Alpes Maritimes Michel-Jean Floc'h nous parle du nouvel emploi du temps des élèves en primaire à partir de lundi.