Les communes ont la possibilité d'abandonner la semaine de 4 jours et demi à l'école et de revenir à 4 jours. Elles n'étaient que quelques-unes dans le Poitou à avoir déjà fait ce choix dès 2017. Qu'en est-il pour la rentrée 2018 ?

En Vienne et Deux-Sèvres, la majorité des communes se positionne sur le maintien de la semaine de 4 jours et demi c'est le cas de Poitiers ou encore de Niort. Mais la semaine de 4 jours gagne du terrain.

Dans les Deux-Sèvres : 65% des communes souhaitent rester à 4,5 jours (cela représente 74% des élèves), 35% souhaitent revenir à 4 jours.

Dans la Vienne : 66% veulent rester à 4,5 jours, 23% revenir à 4 jours, 11%, n'ont pas encore fait remonté leur souhait.

Une demande de retour aux 4 jours qui peut s'expliquer par diverses raisons. _"L'argument de l'équilibre avec une coupure et un temps de repos sur le milieu de semaine a été porté", note Franck Picaud, le directeur académique des Deux-Sèvres. "N'évacuons pas non plus non plus des problématiques financières"_, poursuit le Dasen. Les activités périscolaires peuvent en effet être compliquées à assurer dans des petites communes.

Ces choix sont le résultat de consultations locales (conseils d'écoles, conseils municipaux). Ils sont ensuite soumis au directeur académique et, dans certains cas, il peut y avoir discussions pour des questions d'harmonisation. Exemple : dans le bocage bressuirais où cinq communes dont Mauléon, Bressuire voulait garder les 4 jours et demi contrairement à 16 autres communes. Par ailleurs, certaines communautés de communes ont la compétence scolaire, c'est donc elles qui se prononcent pour tout leur territoire.

Restent à voir des questions d'organisation en terme de transports scolaires. "Une commune qui a pris 4,5 jours, il faut que la fin du péri-scolaire soit compatible avec le temps scolaire de la commune qui aura pris 4 jours pour que le temps d'attente des enfants ne soit pas trop long", précise Franck Picaud. Sur ce point, c'est avec la Région qu'il y a des discussions. Le directeur académique des Deux-Sèvres se dit confiant pour que les choix fait par les communes soient au final respectés.