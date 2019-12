87 % des apprentis obtiennent un emploi dans les six mois suivant leur formation dans le secteur de l'industrie. Jusqu'à ce vendredi 06 décembre, le pôle de formation UIMM de Dijon ouvre ses portes aux jeunes afin de dépoussiérer l'image de ces filières. Retrouvez le témoignage d'Anaïs, 20 ans.

Les métiers de l'industrie recrutent et ont de l'avenir devant eux

Dijon, France

Les métiers de l'industrie ont de l'avenir devant eux et recherchent des jeunes ! A l'occasion de la semaine de l'apprentissage dans l'industrie qui s'achève ce vendredi 06 décembre, l'UIMM de Chalon (71) et de Dijon (21) ouvre ses portes aux jeunes. L'objectif est de dépoussiérer l'image de ces filières : des métiers sous tension qui ont du mal à recruter.

Plus de 300 000 postes devraient se libérer ces prochaines années

Dans les quatre années à venir en France plus de 300 000 postes devraient se libérer dans le secteur de l'industrie, suite à des départs en retraite. Les jeunes qui se lancent dans ces formations professionnelles sont donc plutôt confiants pour l'avenir.

Vidéo - "Je me fais pas de soucis" - Anaïs, déjà en BTS et dans la vie active

Un apprenti gagne environ 1000 euros par mois et a de grande chance d'être embauché dans l'entreprise suite à son apprentissage. C'est le cas d'Anaïs, 20 ans, en BTS maintenance, en alternance dans une entreprise pharmaceutique. Elle défend l'alternance et son métier :

L'industrie, tournée vers l'avenir

"Le pôle de formation se tourne maintenant vers les métiers du futur, vers l'industrie moderne et de l'avenir" explique Cyril Jorand le directeur du pôle de formation de Dijon. Chez nous par exemple, on trouve un pôle d'excellence en robotique et bientôt une formation à l'impression 3D.