Semaine de l'olympisme dans les écoles de Château-Gontier-sur-Mayenne

Depuis le 1er février, les écoles de Château-Gontier proposent aux élèves des cours autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avec des quizz, une course d'orientation et la découverte de la pratique du handisport.

Partout en France, et pour préparer les jeunes aux prochains Jeux de Paris 2024, les écoles proposent de faire du sport toute la semaine, sur les thématiques liées à l'olympisme. En Mayenne, pays de Château-Gontier met en place des activités dans les écoles primaires. C'est la 5e édition dans ce format là avec comme thématique cette année, "le sport et la santé".

Dans l'école Jean de la Fontaine, les élèves de CM1 et CM2 ont eu la possibilité de s'essayer à la course de fauteuil roulant, de faire des parcours les yeux bandés. "C'est vraiment pas facile, ça fait travailler la communication et la confiance en soi", se réjouit Cyril, élève de CM2. En effet, pas simple de se déplacer sans sa vue. "On est par deux, c'est mieux d'avoir un bon guide", précise t-il ensuite.

"Transmettre les valeurs de partage et d'entraide aux plus jeunes"

C'est bien l'objectif de ces journées sportives : transmettre les valeurs du sport. Noël est éducateur sportif dans le pays de Château-Gontier, c'est lui qui encadre les jeunes élèves dans les exercices autour du sport paralympiques, et il aime rappeler en fin de séance, que "la pratique du sport doit être quotidienne, environ 30 minutes par jour".

Ce sont ces jeunes là qui seront la génération Paris 2024 ! C'est important qu'il soit prêt !", argumente Noël.

Malgré la pluie, les élèves de l'école Jean de la Fontaine de Château-Gontier-sur-Mayenne ont découvert le handisport © Radio France - Valentin PLAT

"Les enfants ont pris beaucoup de plaisir, et c'est ça les valeurs du sport", développe Noël. Une semaine complète sur le sport olympique et paralympique réussi. Si la situation sanitaire le permet, en juin, l'ensemble des écoles du pays de Château-Gontier-sur-Mayenne, vont se rencontrer et participer à un challenge interclasses autour du sport olympique.