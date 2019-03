Des activités organisées autour de Guéret pour la semaine de la petite enfance

Saint-Léger-le-Guérétois, France

"Là je fais du bleu ... mais là juste à côté , attention, c'est du vert !" Rouleaux de peinture et éponges en main, Lilou, deux ans et demie, décore une cabane en carton, et pas question de mélanger les couleurs. C'est l'une des nombreuses animations organisées par le Relais d'Assistantes Maternelles du Grand Guéret à Saint-Léger-le-Guérétois, pour le premier jour de la semaine nationale de la petite enfance (18-22 mars).

Dans la salle, vingt-quatre enfants jusqu'à trois ans essaient les différentes activités : atelier massage, lecture, coin jeux ... Le thème de cette année, c'est "Pareil, pas pareil" : "On joue sur les couleurs, on essaie de leur fait découvrir des matières différentes, des textures et des formes qui les stimulent. Tout ça pour jouer sur leur créativité et leur dextérité" explique Sandrine, l'une des animatrices. "On garde le secret sur les prochaines activités, pour surprendre les tout-petits et ceux qui les accompagnent", ajoute-t-elle.

Variation autour du thème de la semaine de la petite enfance. © Radio France - Céline Autin

Pour Malo, deux ans et demie, et sa nounou, Christine, l'activité peinture sort un peu de l'ordinaire : "D'habitude il peint plutôt sur des feuilles au format A4", sourit-elle. "Il ne peut pas s'exprimer autant qu'il veut. Là, le support est magique, c'est plus grand que lui, il n'y a pas de consignes, donc il s'éclate, il n'y a pas d'autres mots !"

Sortir de sa zone de confort : c'est ce qui a poussé Christine à venir. "Il voit d'autres enfants de son âge, il est heureux. Il faut vraiment profiter de ces journées parce que les enfants voient autre chose que ce qu'ils font d'habitude chez la nounou. Et nous, en tant qu'assistantes maternelles, on sort, on échange avec les collègues, c'est très enrichissant aussi."

Alice est venue avec sa fille, et elle apprécie également les animations : "Ici, tout est prêt, adapté ... On n'a pas forcément le temps de faire tout ça à la maison, c'est vraiment bien organisé."

Pour participer aux activités cette semaine, il faut s'inscrire auprès du Relais d'Assistantes Maternelles du Grand Guéret. Attention, les places sont limitées mais il en reste encore quelques unes.

Voici le programme de la semaine :