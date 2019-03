Semaine de la presse à l'école : des collégiens et lycéens marnais réalisent une émission de radio

Pour faire de la radio, on écrit beaucoup !

Marne, France

C'est la semaine de la presse et des médias à l'école. Dans les établissements scolaires, des professionnels des médias interviennent avec les enseignants. Ils proposent aux jeunes de découvrir les facettes des différents métiers, pas seulement de façon passive, mais en étant eux même acteurs. C'est le cas ce mercredi au collège Léonard de Vinci, à Witry-les-Reims. C'était le cas aussi mardi au lycée des métiers Europe, à Reims. Il a accueilli une quarantaine d'élèves de six collèges et lycées. Ils ont réalisé une émission de radio, pour de vrai...

Mais pour en arriver à l'enregistrement de l'émission, il a fallu une grosse organisation ! Une vingtaine d'adultes, dont plusieurs professionnels de radio associatives, organisent le travail en atelier, sous la responsabilité du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information (Clemi). D'abord, il faut une équipe pour coordonner, établir un conducteur et animer l'émission.

Le conducteur © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le contenu est varié : des poèmes, une revue de presse des chroniques-reportages…

En pleine préparation © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Il faut aussi fabriquer l’habillage d’antenne, notamment les jingles, ou encore choisir la musique. Tout aussi indispensable en radio : le montage. Les sons bruts sont montés, nettoyés, pour ne garder que l'essentiel.

Autrement dit, beaucoup de compétences à mettre en œuvre. Pour Mathilde Dublineau , professeur documentaliste au collège Jean Moulin à Saint-Memmie, « ça permet de faire comprendre aux élèves comment on fabrique de l’information. Ils ont accès à l’information par internet, en quantité. C’est important pour eux d’avoir un recul critique par rapport à tout ce qui peut tomber sous leurs yeux ».

La semaine de la presse à l'école fête cette année son 30° anniversaire