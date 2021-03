Semaine de la presse à l'école : des élèves drômois découvrent le métier de journaliste

Des élèves du collège Jean Zay de Valence et du lycée des Catalins de Montélimar ont participé à la Semaine de la presse à l'école avec France Bleu Drôme Ardèche. L'objectif de ces rencontres : faire découvrir aux jeunes le métier de journaliste et les aider à démasquer les fausses informations.

Comment travaillent les journalistes ? Qu'est-ce qu'une information fiable ? Que faire pour démasquer les fake news ? Dans la Drôme, collégiens et lycéens s'interrogent sur le fonctionnement des médias. Dans le cadre de la Semaine de la presse à l'école, la rédaction de France Bleu Drôme Ardèche est partie à leur rencontre pour répondre à leurs questions et les initier au métier de journaliste.

Mise en situation

Au collège Jean Zay de Valence, les élèves de troisième travaillent sur la vérification de l'information, par le biais d'une mise en situation. L'exercice consiste à vérifier une rumeur qui circule sur le réseau social Snapchat. Apparemment, le brevet des collèges est annulé à cause de la crise sanitaire. La source ? Une capture d'écran d'un article provenant a priori du site du journal Le Monde. Cette photo a été trafiquée par nos soins pour les besoins de l'exercice.

Comment repérer une fausse information ? C'est la mission des élèves du collège Jean Zay de Valence.

Les élèves remarquent rapidement que cette source est suspecte. Le début de l'article comporte des erreurs et personne ne parvient à le retrouver sur le site du Monde. Pour vérifier l'information, les jeunes doivent interroger d'autres sources : il peut s'agir de professeurs, des journalistes cités dans le faux article ou encore du ministère de l'Education nationale... Après le travail d'enquête, les élèves rédigent un texte pour informer leurs camarades que le brevet est bel et bien maintenu et le lisent au micro. Mission accomplie !

Les élèves ont eu quelques minutes pour rédiger une brève et la lire au micro.

Au lycée des Catalins de Montélimar, les élèves de plusieurs classes de seconde traquent eux aussi les fausses informations circulant sur internet. Nous leur proposons des outils et des ressources en ligne pour vérifier les rumeurs. Ils apprennent également les bases de l'écriture radiophonique, en fabriquant un flash info collectif. Hiérarchie de l'information, esprit de synthèse, élocution... Les élèves sont confrontés aux contraintes de la radio, un défi qu'ils relèvent avec enthousiasme !

Flash info réalisé par des élèves de seconde du Lycée des Catalins. Copier

Un élève de seconde apprend les techniques de l'interview en interrogeant ses camarades. © Radio France - Claire Leys

Au-delà des ateliers pratiques, les rencontres ont permis d'échanger sur le fonctionnement d'une rédaction, les différents métiers du journalisme ou encore la déontologie. En tout, treize antennes locales de France Bleu et autant d'établissements ont travaillé ensemble pour la Semaine de la presse à l'école.