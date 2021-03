Semaine de la presse à l'école : L'économie circulaire expliquée par des collégiens tourangeaux

Nous avons découvert, toute cette semaine de la presse à l'école, une série de reportages réalisés non pas par les journalistes de France Bleu Touraine mais par des élèves de la classe radio du collège Philippe de Commynes à Tours

Dans le cadre d'un projet France Bleu Class Media qui a associé les radios France Bleu et l'Education Nationale, des établissements scolaires ont été invités en 2020 (avant la Covid-19) a planché sur un thème : l'environnement.

Des reportages que vous auriez dû découvrir pendant la semaine de la presse à l'école 2020 ! mais la covid-19 est passée par là et a donc repoussé à cette année 2021 le travail de ces collégiens reporteurs.

L'association Envie rénove et répare l'électroménager - ©Envie

Rien ne se jette, tout se recycle

Ce dernier reportage s’intéresse à l'un des aspects les plus représentatifs de la protection de l'environnement : l'économie circulaire ! un reportage de Léa Giordano et Enzo Lhotellier

Un grand merci à ces collégiens journalistes et à Hélène Duvialard leur enseignante qui fait vivre depuis des années la classe presse écrite et radio du collège Philippe de Commynes à Tours. Merci également à tous les intervenants élus et responsables d'associations qui ont accepté de participer à ce projet.