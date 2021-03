Semaine de la presse à l'école: le collège Philippe de Commynes à Tours en reportage pour France Bleu Touraine

La 32e Semaine de la presse et des médias dans l'École a lieu du 22 au 27 mars 2021. France Bleu a proposé à des établissements scolaires de réaliser des reportages diffusés au cours de cette semaine. Le thème de l'environnement a inspiré le collège Philippe de Commynes à Tours et sa classe radio.

En Indre-et-Loire, c'est le collège Philippe de Commynes dans le quartier des Fontaines à Tours qui a relevé le défi de produire plusieurs reportages sur ce thème de l'environnement. Des élèves de quatrième et troisième de la classe radio du collège avaient donc commencé la réalisation de ces reportages lorsque la Covid-19 a tout arrêté net et tout a été laissé en l'état : le collège comme les autres établissements ont fermé, le retour à l'école a été compliqué mais dès que la situation l'a permis, les élèves ont tenu à terminer cette série de cinq reportages diffusés cette semaine : l'écologie au quotidien dans leur collège, l'artificialisation des terres agricoles avec l'exemple du Node Park à Tauxigny, mais également les déchets de la Métropole de Tours transportés par camion jusqu'à Chanceaux-près-Loches, l'économie circulaire avec la Ressourcerie et l'association Envie ou encore l'installation de maraîchers dans la Métropole.

France Bleu Class Média

Ce projet s'appelle France Bleu Class Média : il est porté par Radio France et les radios France Bleu mais aussi par l'Education Nationale. Le but c'est de faire découvrir la presse, les métiers de la radio à des élèves. Le collège Philippe de Commynes est très en pointe dans ce domaine avec depuis des années, une classe radio proposée aux élèves de Quatrième et Troisième sous la direction d'Hélène Duviliard, professeur et chef d'orchestre de cette radio collégienne :"cette radio existe depuis les années 90, mais ils ont aussi créé un journal. Ils ont une totale liberté de ton et de sujets : ils ont par exemple écrit et été récompensés pour des articles sur le délit d'entraide, pour avoir questionné sur le fait que l'Arabie Saoudite puisse présider une commission des Droits de l'Homme à l'ONU. Mais notre plus beau coup a été d'interviewer un astronaute français en direct de la station spatiale internationale il y a près de vingt ans."

Philippe de Commynes un collège écolo au quotidien

Le thème de l'environnement proposé dans le cadre du projet France Bleu Class Média ne pouvait être mieux choisi pour cet établissement scolaire classé refuge LPO, en pointe sur le traitement des déchets et le recyclage. Manon Pichard et Andréa Lehaut, deux des élèves de la classe radio ont donc choisi pour le premier reportage de la Semaine de la Presse à l'école de présenter les activités de leur collège : la cohabitation entre les oiseaux et les élèves mais aussi pandémie de Covid oblige : la collecte et le retraitement des masques de protection.