Semaine de la presse à l'école : les collégiens de Sundhouse interrogent leurs proches sur la crise sanitaire

Pour la 32ème semaine de la presse et des médias à l’école, France Bleu Alsace a mis à contribution les classes de 4ème et de 5ème du collège du Grand Ried, à Sundhouse. Les collégiens ont interviewé leurs parents et leurs voisins sur leur ressenti après une année d'épidémie de Covid-19.

Ce sont les élèves de 5ème B et de 4ème B, âgés de 12 à14 ans, qui ont joué les journalistes et interviewé leurs proches. A commencer par leurs camarades et le personnel du collège du Grand Ried, un établissement situé en zone rurale, à Sundhouse, près de Sélestat, dans le Bas-Rhin.

Tout autour du collège, on aperçoit des poules, des moutons et des chevaux. L’établissement compte 470 élèves, venus de neuf communes. "C'est un collège assez grand qui peut accueillir pas mal d'élèves. On a une grande cour, on a un CDI (Centre de documentation) pour aller lire" décrit Mathias, élève de 5ème. "On a de la chance d'être dans ce collège car on a beaucoup de place. Tout le monde s'entend bien ici. Les professeurs sont hyper sympas!" précise Laura.

On garde son masque toute la journée

Le Covid-19 a bouleversé les habitudes, déplorent les collégiens. "Avant, à la cantine, on mangeait avec qui on voulait", explique Mathias. "La première fois que j'ai vu certains élèves de ma classe sans masque, je ne les imaginais pas comme ça!". "Maintenant, on reste dans la salle, il n'y a que les profs qui se déplacent" complète Ewan.

Maéva, Lucie et Esteban ont interviewé le conseiller principal d’éducation, Fabrice Cafarelli. Il doit se plier à des consignes sanitaires en évolution constante. "Ce qui a été difficile, notamment, c'est la gestion des groupes, à la descente des bus (scolaires). La plus grosse difficulté, c'était le passage à la cantine. Faire passer les classes une par une. Puis, depuis quelques semaines, une par une avec deux mètres d'espace entre chaque élève, avec personne en face, personne à côté."

Il a fallu renoncer aux jeux de balles et au ping-pong dans la cour. Ainsi qu'aux sorties scolaires et aux voyages. "Les sorties ski, le voyage scolaire en Écosse ont été annulés", regrette le CPE.

Les gestes barrières sont bien respectés

Les trois agents d’entretien, Lyana, Claudine et Christine, ont dû s’adapter, elles aussi, au risque sanitaire et accélérer les cadences : "On a une surcharge de travail, on désinfecte toute la journée. Tout ce qui est rampes d'escalier, poignées de porte. Et puis aussi les tables et les chaises. Et bien sûr les sanitaires. Heureusement les élèves respectent bien les gestes barrières et portent le masque toute la journée", ont-elles confié à Benoît et Tristan.

Pour cette 32ème semaine de la presse et des médias à l'école, les élèves de 5ème B et de 4ème B ont aussi interviewé leurs parents convertis, ou non, au télétravail ainsi que leurs voisins commerçants.