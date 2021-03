Semaine de la presse à l'école : les terres agricoles disparaissent-elles sous le béton en Touraine ?

Cette semaine est consacrée à la presse à l'école et nous découvrons chaque jour un reportage réalisé par des élèves de la classe radio du collège Philippe de Commynes à Tours. Ils se sont intéressés à la disparition des terres agricoles bétonnées pour la construction de zones artisanales.

Des élèves de Quatrième et Troisième de la classe radio du collège Philippe de Commynes à Tours se sont intéressés à la disparition des terres agricoles bétonnées pour la construction de zones artisanales ou commerciales.

Ces reportages ont été réalisés dans le cadre du projet France Bleu Class Média lancé avant que la Covid-19 ne vienne interrompre ces reportages. Le thème retenu était l'environnement

Pierre Louault Sénateurd 'Indre-et-Loire interviewé par les élèves de la classe radio du Collège Philippe de Commynes © Radio France - ©M-A Lescure

Ciara Naslet, Maïssa Benchinoun, Alice Landas et Keryan Lelong, tous élèves du Collège Philippe de Commynes à Tours, se sont intéressés au grignotage plus ou moins important des terres agricoles pour construire des lotissements ou des zones commerciales et artisanales. Ils ont choisi l'exemple du Node Park de Tauxigny