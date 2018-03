Saint-Étienne, France

Louane, Medhi, Morgan et Lou Anne ont tous les quatre 10 ans. Des enfants de CM1 et CM2 qui sont scolarisés au groupe scolaire les Ovidés pas très loin de la gare de Châteaucreux à Saint-Étienne. Des petits déjà sensibilisés au travail de la presse par leurs enseignants mais aussi par le travail de l’association OCCE, l'office central de la coopération à l’école.

Vérifier les informations

"Ce que j’ai retenu de l’actualité ces derniers temps" raconte Louane "ce sont les inondations. " "Avec les informations je sais plus de choses sur la France et le monde" poursuit Lou-Anne.

Cette année le thème de la semaine de la presse c'est " d'où vient l'info". Les enfants qui ont notamment compris la difficulté de sourcer l'information avec l'arrivée des réseaux sociaux et d'internet. "Il y a des sites qui disent n’importe quoi et d’autres la vérité" explique Medhi. "Il faut regarder si c’est signé par un journaliste professionnel." Et Morgan qui conclue "un monde sans journaliste, on ne saurait pas les choses bien qui sont faites et on ne pourrait pas les développer."

Des ateliers avec des journalistes

L'OCCE va recevoir la semaine prochaine huit classes stéphanoises pour les sensibiliser à la presse au château de la Perrotière à Terrenoire. Une action menée depuis une quinzaine d'année à Saint-Étienne par cette association. Des journalistes de TL7, de la Tribune-Le Progrès et de France-Bleu

A quelle presse les enfants ont ils accès ? Réponses de Louane, Medhi, Morgan et Lou-Anne Copier