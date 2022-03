Les journalistes de France Bleu vous livrent leurs conseils et astuces pour mieux s'informer

Radio France se mobilise pour la Semaine de la presse et des médias dans l'École du 21 au 26 mars 2022. Pour cette 33e édition, le Clemi (Centre pour l'éducation aux médias et à l'information) se propose d'inviter les élèves "à ouvrir leur esprit à la réalité du monde, à s’élever au-dessus de la profusion informationnelle permanente, à interroger les sources et à se forger une opinion propre basée sur la réalité des faits".

Illustration avec cinq journalistes de France Bleu qui vous racontent les coulisses de leur métiers et vous donnent quelques conseils pour se retrouver dans le flot continu d'information dans lequel nous baignons.

Conseils et astuces pour trouver l'info en ligne

Renaud Candelier et journaliste pour France Bleu Auxerre à Sens, pour la Semaine de la presse et des médias dans l’École il vous donne ses trucs et astuces pour vérifier l'information en ligne.

La modération sur les réseaux sociaux

Les commentaires qui sont publiés sous les posts de nos pages Facebook sont à la fois une manière de sentir l'air du temps, trouver une information, mais aussi parfois le théâtre de propos problématiques qui peuvent être supprimés ou masqués. Florence Beaudet, rédactrice en chef de France Bleu Drôme Ardèche à Valence, explique pourquoi et comment cette modération s'opère.

L'incendie de Lubrizol

Quand l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen se déclare dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, Delphine Garnault est la rédactrice en chef de France Bleu Normandie. Elle revient sur la manière dont les journalistes de la radio ont travaillé pour rendre compte de cet événement dans un contexte très anxiogène.

La disparition d'une jeune joggeuse en Mayenne

Le 8 novembre 2021, les journalistes de France Bleu Mayenne apprennent qu'une jeune fille à disparue alors qu'elle était partie courir, Martin Cotta part alors sur place pour essayer d'en savoir plus. Il raconte les coulisses de ce faits divers et les questionnements qu'il a suscité.

Suivre les faits divers en radio locale

Daniel Corsand est rédacteur en chef de France Bleu Béarn Bigorre et pendant des années il a suivi les faits divers et la justice pour la radio locale. Il revient sur la pratique de son métier sur ce genre de sujets sensibles.

France Bleu et Radio France s'engagent pour l'éducation aux médias

Les 44 stations du réseau France Bleu, en lien avec les antennes locales du Clemi, participent à l’opération, tout comme le reste de l’année, et nos radios locales sensibilisent les jeunes aux pratiques médiatiques. Car l'éducation aux médias est une priorité pour Radio France et ne peut exister que grâce à l’ensemble des musiciens, journalistes, animateurs, producteurs et techniciens engagés tout au long de l’année et en étroite collaboration avec les enseignants et les élèves.

Au programme de cette semaine de la presse et des médias dans l'École à Radio France, des rencontres, des masterclasses, des débats, des activités pédagogiques et des émissions avec pour ambitions communes de faire découvrir les métiers de la radio, donner la parole aux jeunes et susciter le débat autour du thème de la création de l’information.