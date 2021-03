Semaine de la presse et des médias à l'école : les petits comtois deviennent journalistes

A l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école, qui débute ce lundi, l’émission "Les petits comtois", diffusée tous les matins sur France Bleu Belfort Montbéliard, s'est un peu transformée. Les élèves sont devenus journalistes et ont interrogé leurs camarades de classe.

Cette année, le thème de la semaine de la presse et des médias à l'école, qui débute ce lundi 22 mars, est "comprendre le monde". A l'heure où des milliers d'informations sont disponibles, chaque jour, à portée de main, et où les enfants ont de plus en plus accès aux écrans, France Bleu Belfort Montbéliard a décidé de participer à cette semaine spéciale. La radio, comme d'autres au sein du réseau France Bleu, est par ailleurs engagée dans une opération d'apprentissage des médias dans les établissements scolaires baptisée "Classe média", en partenariat avec l'Education nationale.

Un élève journaliste (le micro bleu) pose des questions à un de ses copains de classe - Paul Tisserand

C'est quoi la radio?

Lors de trois ateliers, une journaliste de France Bleu Belfort Montbéliard a donc apporté son Nagra-enregistreur et des micros dans l'une des classes de CM2 de l'école Victor Hugo de Belfort et a demandé aux élèves de prendre sa place et de réaliser des interviews sur plusieurs thèmes : "C'est quoi la radio?", "A-t-on le droit de tout dire dans les médias ?", "as-tu accès à des écrans?", "utilises-tu les réseaux sociaux ?", "A quoi sert un journaliste ?".

Première question pour les élèves : C'est quoi la radio? Copier

Les élèves ont préparé leurs questions à l'aide de leur instituteur, Paul Tisserand. © Radio France - Emilie Pou

Débusquer les fake news

Ces micros-trottoirs seront donc diffusés chaque matin de la semaine de la presse, dans l'émission "Les petits comtois". Le but étant ensuite de poursuivre le travail au sein de la classe. France Bleu Belfort Montbéliard va retourner auprès des élèves ces prochaines semaines pour discuter avec eux de leurs réponses. Un atelier spécial sera également organisé pour leur apprendre à débusquer les fake news, les fausses informations.

Les micro-trottoirs ont été enregistrés lors de différents ateliers (ici dans la bibliothèque de l'école) © Radio France

Les élèves viendront aussi visiter les locaux de France Bleu Belfort Montbéliard, d'ici la fin de l'année scolaire, si la situation sanitaire le permet.