Semaine de la prévention étudiante à Amiens : un atelier consacré au harcèlement pour la première fois cette année

Amiens, France

Une semaine d'ateliers et de débats autour de la prévention pour les étudiants amiénois. Ça s'appelle "Bien dans ses baskets, bien dans ces études", et c'est organisé à partir du lundi 11 février 2019 par le Crous Amiens-Picardie pour la 3ème année consécutive.

Cette semaine a pour but de sensibiliser les étudiants à différents risques de façon concrète, par le biais de rendez-vous :

- Une formation prévention incendie en résidences universitaires

- Un apéro-débat sur les addictions à l'alcool et aux drogues

- Un mini-village de sécurité routière

- Une sensibilisation au handicap via un parcours de motricité

- Une formation aux premiers secours

- Une sensibilisation au harcèlement

C'est la première fois que le thème du harcèlement sera abordé au cours de la semaine de la prévention. Une nécéssité, selon Nicolas Page, le chargé de projet du Crous qui s'occupe de la vie de campus et qui a organisé cette semaine de la prévention : "C'était une attente des étudiants. Depuis quelques mois, _la parole s'est libérée_, notamment grâce au hashtag #MeeToo (né sur les réseaux sociaux après l'affaire Weinstein, ndlr). On a donc réfléchi à comment essayer d'engager ce discours, cet échange, pour les étudiants amiénois. On a donc travaillé sur un package d'animations interactives de façon à pouvoir engager la discussion sans stigmatiser. On parlera donc de harcèlement sexuel, mais aussi de harcèlement moral ou physique, souvent véhiculé par les réseaux sociaux. Malheureusement, le phénomène ne s'arrête pas aux portes des cours de récréation des écoles et des lycées. Il concerne aussi les jeunes adultes." Cet atelier de sensibilisation au harcèlement aura lieu le mardi 12 février 2019 ente 11h et 15h dans le hall du Pôle Universitaire Cathédrale.

Toutes les animations sont gratuites, mais certaines nécessitent une inscription préalable. Les infos pratiques et le programme complet sont sur le site du Crous Amiens-Picardie et sur la page Facebook "campus en mouvement".

L'interview de Nicolas Page est à réécouter ici.