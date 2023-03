Semaine du cerveau à Grenoble : "Le cerveau a une capacité extraordinaire à se réorganiser"

Que se passe-t-il dans notre cerveau quand nous apprenons ? Jusqu'à quel âge peut-on apprendre ? Et comment apprendre à apprendre ? C'est le thème, cette année, de la semaine du cerveau , organisée jusqu'à dimanche 19 mars par l'université Grenoble Alpes, pour mettre en lumière les neurosciences et la manière dont fonctionne notre cerveau.

"Les neurosciences sont une partie de la science qui pousse très fortement en ce moment", indique, ce mardi, sur France Bleu Isère, Dominic Perennou, professeur en médecine Physique et Réadaptation, praticien au CHU de Grenoble et chercheur au Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition. "Le site grenoblois fait partie des sites très reconnus, des sites d'excellence sur les neurosciences" explique-t-il.

Des conférences et ateliers jusqu'à dimanche 19 mars

Dominic Perennou participe, ce mardi soir, à une table ronde sur le thème "Ré-apprendre : récupérer ce qui a été perdu". au menu notamment : la récupération des facultés neurologiques après un accident type AVC. "Rien n'est perdu après lésion, le cerveau a une capacité extraordinaire à se réorganiser" explique Dominic Perennou. D'autres conférences et ateliers sont organisées jusqu'à dimanche. Vous pouvez consulter le programme détaillé de la Semaine du cerveau à Grenoble sur le site de l'UGA.