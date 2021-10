Semaine du goût à Tours : atteindre 100% de fruits et légumes locaux dans les cantines des écoles d'ici 2025

A l'occasion de la semaine du goût à l'école, la ville de Tours propose aux enfants qui déjeunent à la cantine des menus bio, locaux, labellisés et faits maison. La ville vise 100% de fruits et légumes locaux d'ici 2025. La semaine du goût c'est aussi des ateliers à destination des enfants.

Améliorer la qualité de l'alimentation est l'un des objectifs de Emmanuel Macron dans le cadre du plan "France 2030" dont 2 milliards d'euros sera consacré à l'agriculture. "Une alimentation saine, durable et traçable" est le vœu du chef de l'Etat et cela passe par la qualité proposée dans les cantines scolaires.

A Tours, la semaine du goût a commencé dans les cantines de la cinquantaine d'écoles de la ville (maternelles, élémentaires et crèches). Des menus bio, locaux, labellisés et faits maison sont proposés aux enfants ainsi que des ateliers autour des céréales pour faire le pain, les pâtes, ateliers également autour des fruits de saison comme les pommes et les poires.

Un atelier "du grain de blé au pain" à l'école Jean Giraudoux

Ce mardi, deux classes de l'école Jean Giraudoux à Tours ont participé à un atelier sur le pain. Atelier animé par Pascal Veaulin cuisinier formateur du réseau bio-centre. Les enfants ont pu découvrir les ingrédients, les sentir, les deviner, avant de pétrir la pâte faite de farine, d'eau et de levain.

Maryam 6 ans en train de pétrir la pâte à pain © Radio France - Jean Lebret

Retrouver des producteurs locaux est un chantier

Alice Wanneroy est l'adjointe en charge de l'alimentation à la mairie de Tours. Elle pense que la ville peut arriver à proposer dans les cantines scolaires 100% de fruits et légumes bio et ou locaux d'ici 2025 : "Comme on fait 8. 000 repas par jour, cela ne se décide pas du jour au lendemain donc c'est un travail sur plusieurs années. La ville de Tours achète pour environ 3,2 millions d'euros tous les ans d'alimentation pour les cantines, il y a tout un chantier afin de retrouver des producteurs afin d'alimenter les restaurants scolaires. Nous avons tout de même beaucoup de choses dans le département comme les céréales, sur les fruits et légumes il y a une réimplantation qui se fait, il nous faut apprendre aux maraîchers à aller vers la restauration collective car ce sont des circuits qu'ils ont un peu délaissé. Pour la viande, cela sera un peu plus compliqué car la filière est en crise, l'enjeu est de faire en sorte que des éleveurs viennent s'installer en leur offrant des débouchés. A l'heure d'aujourd'hui nous sommes à environ 20 à 30% de produits de qualité dans les cantines, le but est d'aller à 100% de fruits et légumes bio et locaux hors fruits exotiques".