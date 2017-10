Semaine du goût en Sarthe : de plus en plus de produits locaux dans les cantines des collèges

Un collège sarthois sur quatre propose 50% ou plus de produits locaux à la cantine. Le Conseil départemental se fixe comme objectif que ce soit le cas dans les 46 établissements d'ici la fin de l'année 2018 avant de passer à la vitesse supérieure. Les agriculteurs peinent à suivre la cadence.

Des frites au menu ce lundi, à la cantine du collège d'Ecommoy! Mais des frites locales! Tout comme le fromage que Dylan, élève en sixième B a littéralement avalé: "la tomme, j'adore, c'est trop bon!" "Elle est faite avec plaisir, c'est pour cela qu'elle est meilleure!", sourit le collégien. De fait, les fromages servis aux demi-pensionnaires ce jour là ont été fournis par un producteur de la commune, installé à la ferme de Beaucé. Les élèves l'ont d'ailleurs visitée la semaine dernière. A cette occasion, ils ont rencontré Maria Postmus qui approvisionne près d'un collège sarthois sur deux: "pour les élèves, c'est clair: ils savent d'où viennent les fromages et comment ils ont été fabriqués", témoigne la jeune femme avec enthousiasme.

Laitages, fruits, légumes et viandes. En tout, la moitié des produits cuisinés ici au collège d'Ecommoy proviennent d'agriculteurs locaux, c'est à dire situés dans un rayon de 40 kilomètres. Certains élèves, comme Arthur y sont sensibles: "j'aime bien savoir où sont fait les produits que je mange!" Pour parvenir à cette cuisine essentiellement locale, c'est un effort de tous les jours, reconnait Michel Boiteau, chef de la cantine du collège d'Ecommoy depuis 15 ans: "cela implique une multiplicité de fournisseurs. Il y a vingt ans, dans un collège, on comptait trois ou quatre fournisseurs. Moi, j'en ai une trentaine". Le cuisinier reconnait que cette façon de travailler prend du temps: "il faut bien réfléchir aux recettes et penser à la saisonnalité des produits".

Nouvel objectif: 70% de produits locaux dans les collèges en 2021 !

Le conseil départemental a fixé comme premier but: 50% de produits locaux dans les cantines des collèges d'ici la fin de l'année prochaine. Aujourd'hui, un quart seulement des établissements y parvient. Ce qui n'empêche pas Régis Valienne de vouloir aller plus loin: 70% d'ici 2021, annonce l'élu en charge des collèges au département: "c'est un pari tout à fait envisageable, c'est jouable pour un grand nombre de collèges ". Le conseiller départemental insiste: "ce sont des parts de marché pour la production locale". Dans le même temps, les agriculteurs vont devoir continuer à se structurer pour commercialiser leurs produits. Ce qui n'est pas forcément dans leurs habitudes et leurs compétences. La Chambre d'Agriculture et le conseil départemental peuvent les aider assurent les élus.