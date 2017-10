"Semaine du Goût" : Un chef parisien apprend ses recettes anti-gaspillage à des élèves de CE2

La "semaine du goût" se déroule toute la semaine dans les écoles d'Île-de-France, pour apprendre aux écoliers de primaire à élargir leurs horizons culinaires. Des chefs viennent même apprendre aux enfants à utiliser des aliments d'habitude destinés à la poubelle.

Un cake à la peau de banane, une crème vanille préparée avec des épluchures et des fanes de carottes, ou encore un croquet à la pelure de pomme, ça vous tente ? Les élèves de CE2 de l'école primaire Paul Valéry, dans le 16e arrondissement de Paris, ont eu une matinée de classe un peu exceptionnelle, ce mardi. Akram Benallal, chef étoilé du restaurant Akrame (9e arr.) leur a fait goûter des desserts réalisés à partir d'aliments d'habitude destinés à la poubelle.

"Semaine du goût" dans les écoles d'Île-de-France

Cette initiation fait partie de la semaine du goût, organisée partout dans les écoles primaires et maternelles d'Île-de-France par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. L'opération dure depuis 28 ans pour inciter les élèves à manger de tout et même ce qu'ils n'ont pas l'habitude de goûter à la maison. Des chefs cuisiniers viennent apprendre quelques recettes aux élèves.

Et ce week-end, 100 fermes de la région ouvrent leurs portes au public pour montrer aux plus petits comment poussent les légumes.