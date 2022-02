Semaine "Fac ouverte" à l'Institut Catholique de Rennes pour aider les lycéens à s'orienter après le bac

Près de 180 lycéens de terminale vont assister jusqu'à ce vendredi à des cours de l'Institut Catholique de Rennes, dans le cadre de l'opération "Fac ouverte", pendant leur semaine de vacances.

L'idée est de les aider à s'orienter pour leurs études après le baccalauréat, en s'immergeant totalement dans les potentiels cursus qu'ils peuvent être amenés à suivre.

Immersion dans l'enseignement supérieur

Les lycéens peuvent ainsi découvrir les différents cours des cinq licences (AES, anglais, droit, histoire, lettres. Fanny, venue de Nantes une journée, a ainsi pu assister à un cours de droit administratif. Elle préfère cette version de la "Fac ouverte", aux plus classiques journées portes ouvertes.

"Là, on se sent vraiment étudiante pendant une journée, on peut voir à quoi ressemble une journée d'étude à l'ICR. C'est vraiment très intéressant, habituellement on ne parle que quelques heures avec des enseignants, là c'est plus complet", explique-t-elle.

Opération réussie

Alexis 17 ans est venu de Saint-Malo, sur ces deux semaines de vacances, il en passe une entière en cours à l'Institut Catholique de Rennes. "Aucun regret", sourit le lycée. "On a réellement un aperçu pour voir comment les choses s'organisent, et ne pas se faire un avis uniquement sur quelques heures de visite", explique-t-il.

"Ce sont des cours magistraux, plus denses qu'au lycée, mais aussi plus précis", estime-t-il. Il se dit conquis par ce dispositif, et va candidater à une licence de lettres modernes l'année prochaine à l'Institut Catholique de Rennes.