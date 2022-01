À l'occasion de la semaine olympique et paralympique dans les écoles, la maire du Poinçonnet (Indre) fait le point sur cette initiative dans sa commune. Le but : lutter contre la sédentarité des jeunes et leur donne envie de se mettre au sport.

Semaine olympique et paralympique : "Déconnecter les enfants des écrans et partager les valeurs du sport"

Le sport est à l'honneur en ce moment dans les écoles ! C'est la semaine olympique et paralympique, avec des animations proposées dans de nombreux établissements du pays pour promouvoir la pratique sportive auprès des enfants. Au Poinçonnet, près de Châteauroux, l'école Jacques-Prévert organise des animations tout au long de la semaine.

"Le souhait que l'on veut porter en faisant cette semaine, c'est de déconnecter les enfants des écrans", explique Danielle Dupré-Ségot, la maire du Poinçonnet, invitée de France Bleu Berry ce mardi 25 janvier. Son but : "profiter des futurs Jeux olympiques pour les mettre un peu plus au sport". Une initiative essentielle, surtout avec la crise sanitaire et les confinements successifs. "On s'est rendu compte que les enfants avaient passé beaucoup plus de temps sur les écrans et s'étaient éloignés du sport, en ne reprenant pas leur licence en club par exemple", poursuit-elle.

Mettre en lumière les athlètes paralympiques

L'autre enjeu de cette semaine olympique et paralympique est de sensibiliser les plus jeunes au handicap et aux questions d'inclusion. "On veut faire prendre conscience aux enfants et leur faire accepter les différences, explique Danielle Dupré-Ségot. On veut transmettre des valeurs liées au respect et à la civilité".

