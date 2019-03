C'est une semaine sans écrans pour 900 élèves de l'Indre en ce moment, dans le cadre de la semaine de la santé mentale. L'idée c'est d'éviter que nos enfants ne passent trop de temps devant la télé, la tablette et les téléphones portables, entre autres.

Nos enfants passent en moyenne trois heures par jour devant des écrans, que ce soit la télé, les téléphones ou les tablettes.

Un constat inquiétant, avec des répercussions très concrètes au quotidien explique Sabrina Mayet, conseillère pédagogique à la direction des services départementaux de l'Education Nationale. "On a notamment des troubles de la concentration pour les enfants qui regardent la télé le matin avant de venir à l'école." Ajoutez à cela de la fatigue, de l'addiction, un appauvrissement de l'imagination et du vocabulaire.

Partant de ce même constat, plusieurs établissements scolaires de l'Indre, notamment à Châteauroux, Issoudun ou Etrechet organisent une semaine sans écran, dans le cadre de la semaine de la santé mentale en partenariat avec le ministère.

Eviter l'exposition aux écrans le matin, lors du repas de midi, et avant le coucher

Ce qui est important souligne Sabrina Mayet, c'est de proposer une alternative aux enfants. Des sorties culturelles, des balades, de la lecture. "Ce qui est capital c'est d'impliquer les parents, sans leur adhésion rien n'est possible. On leur a présenté le défi, ils jouent le jeu." Alors bien sûr les écrans ont aussi des bienfaits, on sait notamment que certains jeux vidéos permettent de travailler sur la réflexion. Tout est question de dosage.