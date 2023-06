"Semaine verte dans les assiettes" : deux lycées creusois proposent des repas végétariens pendant une semaine

Le lycée Jean Favard à Guéret participe, du 5 au 9 juin, à "la semaine verte dans les assiettes " pour ajouter des alternatives végétariennes, sans viande au menu de la cantine. Avec le lycée technique des métiers du bâtiment à Felletin, l'établissement suit cette initiative de la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'association Assiettes végétale s.

Depuis 2022, avec la loi Egalim, les établissements scolaires proposent un repas végétarien par semaine. Au lycée Favard, depuis un an, la restauration scolaire va déjà plus loin en proposant deux repas sans viande par semaine toute l'année. C'était donc une évidence pour le lycée de participer à cette opération.

Une option supplémentaire

Lasagnes végétariennes, falafels, omelette ou encore tomates farcies aux lentilles et au blé ...Ces plats sans viande seront proposés en plus des options "carnées" le midi. Le but n'est donc pas de contraindre les élèves à manger végétarien, mais plutôt de leur montrer qu'il est possible de diversifier leur alimentation.

Des plats complets et qui nourissent

D'ailleurs, pour la cheffe de cuisine de l'établissement, manger végétarien ne veut pas dire manger que des légumes. "Il y a des pâtes, des oeufs, il y a le fromage... Il y a quand même un gros panel de produits qui leur sont proposés, explique Céline Tropinat. Si on ne leur propose que des légumes, ça ne va pas forcément convenir à tout le monde, et pour tenir toute la journée."

Une opération pour que les élèves mangent mieux au quotidien donc, mais qui a aussi un intérêt éducatif pour David Gipoulou, le gestionnaire du lycée. " On sait aujourd'hui le volume d'eau qu'il faut pour la production d'un kilogramme de viande, défend -t-il*. On ne peut pas ignorer ces éléments qui sont d'ailleurs enseignés à nos élèves, et sur lesquels on les pousse à avoir un regard critique, et nous faire comme si ça n'existait pas."* Et le lycée réfléchit déjà à augmenter son offre de plats végétariens toute l'année.