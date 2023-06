Sensibilisation des élèves au harcèlement scolaire : "C'est juste de la com", dénonce le syndicat SNES 53

Une nouvelle mesure du ministre de l'Éducation nationale crispe les enseignants : Pap Ndiaye a annoncé ce dimanche 11 juin que tous les collèges de France allaient devoir mettre en place du 12 au 16 juin une heure de sensibilisation sur le harcèlement scolaire . Cette action intervient un mois après le suicide de Lindsay dans le Pas-de-Calais . Cette adolescente de 13 ans était victime de harcèlement scolaire dans son collège. Les syndicats enseignants, comme le SNES 53, dénoncent une opération de "com".

" Contre le harcèlement, il faut des moyens supplémentaires"

"Ce n'est pas en une heure qu'on va lutter et donner des bons réflexes aux élèves. Contre le harcèlement, il faut des moyens supplémentaires", souligne Thomas Cabioch, le secrétaire départemental du SNES 53. Selon ce professeur d'histoire-géographie, les collèges en Mayenne manquent par exemple "de surveillants". "On n'a pas encore forcément des CPE, des conseillers prioritaires d'éducation, à plein temps en Mayenne, même si ça va arriver là pour la rentrée prochaine, mais pas sur tous les établissements", pointe-t-il du doigt. La lutte contre le harcèlement scolaire passe également selon lui par l'embauche de psychologues de l'Éducation nationale ou des infirmiers scolaires à plein temps dans tous les établissements. "On aurait une écoute pour les élèves qui sont harcelés", affirme Thomas Cabioch. Et d'ajouter : "Là, c'est juste de la com !"

La période de fin d'année pour mettre en place cette heure de sensibilisation est également mal choisie, selon le SNES 53. "On est en fin d'année scolaire, on est mi-juin, On a d'autres choses à faire en ce moment. C'est méconnaître un peu le fonctionnement d'un établissement scolaire. Là, en ce moment, on est deux semaines du brevet des collèges pour les 3es. On est un peu dans l'urgence de finir les programmes pour que nos élèves soient prêts pour l'examen", explique Thomas Cabioch, également professeur remplaçant d'histoire-géographie dans différents établissements scolaires en Mayenne.

Pour Marie Mandelli-Martin, il faut sensibiliser les élèves au harcèlement scolaire dès le plus jeune âge. Cette ancienne enseignante est désormais formatrice auprès l'association Génération Médiateurs : elle intervient auprès du personnel dans les écoles, les collèges et les lycées en Mayenne et dans tout le Grand ouest. "J'espère que le ministère est conscient que c'est urgent d'intervenir dès l'école primaire. Plus tôt, on formera les jeunes à ces compétences psychosociales et moins, ils seront enclins à se moquer des autres et donc à harceler", souligne la formatrice mayennaise. Selon Marie Mandelli-Martin, l'ensemble du personnel d'un établissement scolaire doit également être formé à ces questions : de l'agent d'entretien au chef d'établissement, en passant par les professeurs et les surveillants. "Quiconque voit une situation de cette sorte-là doit être en capacité d'alerter, d'intervenir", souligne-t-elle.