Sensibiliser en s'amusant : des lycéens de Côte-d'Or participent à un Escape Game sur la sécurité routière

On peut sensibiliser les jeunes à la sécurité routière, en s'amusant. La preuve, avec l'Escape Game G-Addiction de l'association Jeunesse citoyenne , qui a reçu le prix de l'Innovation du ministère de l'Intérieur en 2020. Pour la première fois, il est passé en Côte-d'Or ce jeudi 23 février, au lycée les Marcs d'Or. En une journée, 100 jeunes de 15 à 18 ans ont pu y participer.

Un scénario réaliste

Leur mission : comprendre ce qui a conduit Thomas, jeune Dijonnais, à avoir un grave accident de la route. Thomas, 24 ans, rentrait de soirée à vélo, il est désormais à l'hôpital.

Pour cela, ils doivent remonter le fil de sa soirée, en quatre pièces. Du commissariat à la boîte de nuit, en passant par le lieu de l'accident et l'appartement de la soirée. Les décors réalistes sont installés par les équipes dans les salles de classe.

Les jeunes réunis autour de l'animateur de l'association, Hugo Trapani © Radio France - Sophie Allemand

Des objets rendent l'histoire réaliste. Pour humaniser le personnage : une photo de lui avec sa copine, son permis de conduire, une lettre de ses parents. Une façon aussi de marquer le coup et de montrer les conséquences graves que peut avoir un accident sur ses proches.

"C'est une histoire fictive, mais malheureusement le genre d'histoire qui arrive trop souvent à Dijon comme ailleurs. Un jeune qui rentre d'une soirée alcoolisée, et qui ne mesure pas les risques, alors qu'il y a d'autres solutions. On veut leur apprendre à éviter l'écart qui les fera rentrer en brancard", explique Hugo Trapani, animateur du jeu de l'association Jeunesse Citoyenne.

Un jeu plein de suspens, mais aussi d'informations

Les lycéens doivent fouiller et trouver des indices : un éthylotest, un permis, mais aussi des chiffres en pagaille.

Ces chiffres permettent d'avancer dans le jeu, et marquent les élèves. Par exemple, pour ouvrir un coffre "760" : le nombre de morts à deux-roues motorisé en France, ou encore "815", le nombre de morts sur les routes à cause de l'alcool. Les gestes à avoir en arrivant sur un accident, le numéro d'urgence 112, sont également évoqués.

"Il y a beaucoup d'informations, mais souvent certaines les marquent plus que d'autres. On insiste aussi sur les solutions pour éviter un drame : dormir sur place, et surtout la notion du SAM, celui qui ne boit pas ramène les autres", explique Hugo Trapani, animateur du jeu de l'association Jeunesse Citoyenne.

En Côte-d'Or, 2022 était l'une des pires années sur les routes depuis 2012 : 33 personnes sont mortes dans le département, un chiffre en hausse par rapport à 2019 , année de référence.

Les jeunes ont une heure pour remonter le fil de la soirée © Radio France - Sophie Allemand

Ce jeu pédagogique a reçu le Prix national de l'Innovation en 2020. Conçu par une centaine de policiers, pompiers, gendarmes, moniteurs d'auto-écoles, enseignants, professionnels de la santé et de la route.

L'association G-ADDICTION, basée dans les Alpes-Maritimes, sensibilise 100.000 jeunes par an en France, grâce à ces Escapes Games, il existe aussi des versions tournées vers l'égalité H-F, le racisme, ou l'environnement.