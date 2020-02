Sept lycéens de Champs-Sur-Yonne se préparent pour le salon de l’agriculture

Champs-sur-Yonne, France

Sept élèves du lycée professionnel de Champs-Sur-Yonne se préparent au salon de l'agriculture. Ils sont élèves de la filière « technicien en conseil vente alimentation ».

La semaine prochaine, ils feront partie du jury du concours général agricole pour les jus de fruits. Ils devront utiliser tous leurs sens pour évaluer les Jus qu’on leur présentera.

à lire aussi Des élèves du lycée Jacques-Amyot à Auxerre préparent une émission sur les médias

Ces 7 lycéens ont suivi pour cela une formation. On leur a donné une grille de lecture pour identifier et exprimer ce que leurs sens leur indiquent. « On nous a sensibilisé aux goûts de différents jus de fruits », raconte Brandon Boiveau, 19 ans « pour se familiariser avec le salé, le sucré, l’acide ou l’amer».

Une grande responsabilité (Alexandra, en classe de première)

Alexandra Lebrun, 19 ans également, élève de première, ne prend pas son rôle à la légère « C’est une grande responsabilité » explique-t-elle, «parce que là, on joue dans la cours des grands et c’est impressionnant. Ça me stresse un peu parce qu’il faut trouver sa place et faire entendre sa petite personne ».

Cette place dans un jury professionnel est donc une petite source d'angoisse, mais les lycéens ont aussi conscience de la richesse que leur apporte cette expérience. « Pour moi, c’est une chance de laisser ma marque à certains endroits, de pouvoir dire qu’on a fait ça et qu’on peut coucher cette expérience sur son CV » argumente Elodie Dehors, 18 ans.

Ils sont au niveau ! (Isabelle Camelin, enseignante)

L'objectif de ce passage au salon de l'agriculture, c'est de montrer à ces jeunes qu'ils peuvent désormais, grâce à leurs études se frotter sans complexe aux professionnels. « C’est une façon de mettre en valeur leur formation, c’est une reconnaissance de ce qu’ils font tout au long de l’année », se félicite Isabelle Camelin, enseignante en génie alimentaire, « ça leur prouve qu’ils sont au niveau de vrais professionnels ».

Nos sept lycéens de Champs-Sur-Yonne ,de première et terminale, sont attendus mardi prochain au salon de l'agriculture à Paris.