"Serrés comme des sardines", ils dénoncent l'excès du nombre de classes dans un collège montpelliérain

Ce mardi 15 décembre 2020, parents et professeurs du collège des Aiguerelles, à Montpellier, se sont mobilisés. Ils ont brandi des poissons en carton, métaphore de l'expression "serrés comme des sardines", pour expliquer que l'établissements scolaire compte plus de classes que le seuil autorisé.

À Montpellier, au carrefour entre l’avenue du pont Trinquat et du chemin de Moulares, une vingtaine de parents et professeurs du collège des Aiguerelles se sont mobilisés. Ce mardi 15 décembre 2020, dans la matinée, les manifestants ont brandi des poissons en carton, symboles de l'expression "serrés comme des sardines". Leur établissement scolaire compte plus de classes que le seuil autorisé.

Depuis la rentrée scolaire, le collège des Aiguerelles donnent des cours à 26 classes (21 en section générale, 4 en SEGPA et 1 classe ULIS). En juillet 2019, le rectorat de Montpellier avait indiqué que le seuil maximal de cet établissement était plafonné à 21 classes. Le Collectif alerte sur le fait que, à la rentrée scolaire de 2021, le collège des Aiguerelles pourraient ouvrir avec 22 ou 23 classes.

Le collectif attend des réponses du rectorat.

Jeudi dernier, la principale du collège a convoqué un Conseil d'administration pour évoquer ce problème. Invitée, la rectrice n'y a pas participé. Aucun représentant du rectorat ne s'est déplacé.

Par ailleurs, selon le collectif mobilisé, le rectorat s'était engagé à recruter du personnel, mais l'équipe n'a toujours pas été étoffée. Les manifestants demandent la création d'un second poste de CPE, de deux postes d'AED (assistant d'éducation) et l'augmentation des heures d'intervention de l'infirmière scolaire et du personnel d'entretien.

