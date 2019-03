Service national universel : à Charleville, des lycéens imaginent l'insigne porté par les jeunes

Charleville-Mézières, France

A quoi ressemblera l'uniforme du futur Service national universel ? Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale Gabriel Attal a lancé le 18 février dernier un concours pour imaginer le futur uniforme et plus précisément l'insigne. Seuls 13 lycées professionnels et technologiques participent à ce concours dont le Lycée professionnel Charles de Gonzague à Charleville-Mézières.

Deux propositions d'insigne par lycée

Pour cette mission il y a des contraintes : créer un insigne qui évoque la nation, la République, et qui fait référence au drapeau. L'insigne pourra comporter une devise, et l'année du Service national universel devra obligatoirement y figurer. Et les élèves ardennais ont eu de l'inspiration. "Pour la forme, l'hexagone déjà... " raconte Antonin. "Moi c'était un dessin simple avec des mains pour montrer qu'on allait aider les autres", dit de son côté Riann.

Contrainte de temps également puisque élèves et professeurs ont eu trois semaines de délai, pour travailler ensemble et imaginer l'insigne du SNU. "C'est pas simple de faire un logo, on doit faire quelque chose de lisible, de compréhensible facilement, qui percute tout de suite et qui reste dans les mémoires... ", Christophe Dautriche est professeur d'Arts appliqués.

Reportage avec les élèves et les professeurs au Lycée Charles de Gonzague. Copier

On aura une fierté si le dessin choisi fait partie de notre lycée -- Ryan

Les deux propositions finales du Lycée Charles de Gonzague de Charleville-Mézières doivent être rendues ce vendredi 22 mars. Et une éventuelle victoire mettrait un coup de projecteur sur le Lycée ardennais. "On aura une fierté si le dessin choisi fait partie de notre lycée", souligne Ryan, 17 ans. Le jury, composé d'un ancien chef d'Etat major de l'Armée, d'une lycéenne, et d'un créateur de mode français, doit se réunir d'ici la fin du mois de mars et désigner le modèle retenu.

Les Ardennes font partie des 13 départements pilotes qui vont tester dès le mois de juin le service national universel (SNU) : 200 jeunes viendront -sur la base du volontariat- faire un séjour de cohésion pendant 15 jours dans le département.