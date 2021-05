Ses deux fils en BTS passent les examens en présentiel : le coup de gueule d'une mère de famille en Mayenne

Les étudiants en BTS sont inquiets. Alors que les premières épreuves écrites ont commencé ce lundi, alors que les lycéens fortement mobilisés ont obtenu du ministre de l’Education Nationale un aménagement des épreuves du Bac en fonction de la crise sanitaire, notamment la prise en compte du contrôle continu, pour les BTS, en revanche, tout se passe en présentiel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bénédicte Moreau vit à Changé, ses deux fils sont en BTS et elle ne cache pas son inquiétude : "Ils ont respecté les mesures de restriction sanitaire, ils ont respecté les gestes barrières, les confinement et aujourd'hui, l'absurdité c'est qu'on leur demande d'aller s'entasser dans des salles. On fait des cours en distanciel pendant plus d'un an et à la fin on leur demande d'être dans des hangars où ils sont des centaines. C'est complètement contradictoire. On aurait dû prendre en compte le contrôle continu à 80 % et deux épreuves écrites de leurs spécialités, ça aurait été l'idéal pour ces jeunes qui interpellent le gouvernement depuis des mois. Ces jeunes ne sont hélas pas entendus" confie-t-elle à France Bleu Mayenne.