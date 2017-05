Séverine Gil, maman marseillaise : "Abandonnons la réforme des rythmes scolaires et remettons l'école le samedi matin"

Pour Séverine Gil, présidente du Mouvement des Parents d'Elèves des Bouches-du-Rhône, la réforme des rythmes scolaires a été un échec presque partout. Selon elle, il faut renoncer aux temps d'activités périscolaires, laisser les enfants se reposer le mercredi mais remettre l'école le samedi matin.

France Bleu Provence : Emmanuel Macron veut laisser le choix aux communes de continuer ou de renoncer à la réforme des rythmes scolaires mise en place en 2013. C'est une bonne chose ?

Séverine Gil : Non ! La règle devrait être la même pour tous, sinon ça laissera encore des inégalités se creuser. La réforme des rythmes scolaires était déjà inégale selon les communes : là où ça se passe bien avec des activités extra-scolaires enrichissantes tant mieux, mais il y a plein d'endroits où ça se passe mal.

FBP : Le sénateur-maire de Marseille Jean-Claude Gaudin va laisser tomber la réforme. Il déplore l'absence de bilan des rythmes scolaires.

SG : Oui, il fallait faire un retour d'expérience. Le problème c'est qu'il n'y a jamais eu de vrai bilan, ni de la part du précédent gouvernement... ni d'ailleurs de la part des communes !

FBP : Dans certaines communes, les enfants font des activités périscolaires très intéressantes qu'ils n'auraient peut être pas faites sans la réforme : de la musique, du théâtre, des sports originaux. Ce ne serait pas un peu dommage de laisser tomber tout ça ?

SG : Il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas eu des choses extraordinaires ! Au départ, la volonté c'était d'avoir un apport éducatif et pédagogique pour tous les enfants, en particulier ceux le plus en difficulté. A ce niveau-là, c'est raté !

FBP : A Marseille, la réforme a été un échec selon vous.

SG : Oui, Marseille est l'une des villes où il y a le plus d'écoles en zone d'éducation prioritaire mais on a rien apporté aux gamins. Ca a coûté énormément d'argent mais on ne s'est jamais demandé si le rythme était bien adapté aux élèves. On est revenu à l'école le mercredi matin, ce qui a fatigué l'enfant.

FBP : En plus, la réforme a désorganisé beaucoup de parents.

SG : Oui, comment fait-on pour aller chercher ses enfants le mercredi à 11 heures et demi à l'école alors qu'on travaille ? A Marseille, on nous a dit : "Débrouillez-vous".

FBP : A vous entendre, il est grand temps d'abandonner la réforme !

SG : Oui, mais le problème c'est qu'on remet en cause la réforme sans proposer un vrai projet. Au Mouvement des Parents d'Elèves des Bouches-du-Rhône, on aimerait revoir l'organisation de la semaine. Il y a quelques années, il y avait un système qui ne marchait pas trop mal : école les lundi, mardi, jeudi, vendredi et le samedi matin. L'apprentissage se faisait sur 4 jours et demi, avec un jour de repos le mercredi. C'était bénéfique, en particulier pour les élèves en difficulté scolaire.

FBP : Mais le retour de l'école le samedi matin, ce serait une mauvaise nouvelle pour les nombreuses familles recomposées !

SG : Partons d'abord de l'intérêt de l'enfant, arrêtons de penser en tant qu'adulte. Le problème, c'est que beaucoup de parents font passer leurs priorités avant celles de leurs enfants.