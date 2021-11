"Si on fait juste nos heures, l'année s'arrête en janvier" : au Mans, le ras-le-bol des enseignants de Staps

Ce mercredi 24 novembre, des enseignants de Staps ("Sciences et techniques des activités physiques et sportives") de Le Mans Université manifestent à Paris. Ils dénoncent de nouveau le manque de moyens de la plus grosse filière de l'université sarthoise, dont les effectifs ont doublé en dix ans.

Après plusieurs mobilisations dans les rues du Mans, c'est devant l'assemblée nationale à Paris que des enseignants de Staps ("Sciences et techniques des activités physiques et sportives") iront manifester leur ras-le-bol ce mercredi 24 novembre, épuisés par un manque de moyens durable malgré des effectifs qui ont doublé depuis 10 ans, au niveau local comme au niveau national. Aujourd'hui, la filière Staps compte plus de 1000 étudiants au Mans, pour 24 enseignants titulaires et 70 vacataires.

Seulement un enseignant pour 43 étudiants

"Tous les deux ou trois ans", raconte l'enseignant Patrick Fanouillet, "nos mobilisations nous permettent d'obtenir deux ou trois postes, ce qui comble à peine l'augmentation des étudiants. Ce que nous voulons, c'est un plan pluriannuel de dotation pour enfin s'approcher d'un taux d'encadrement normal". Aujourd'hui en Staps au Mans, ce taux est d'un enseignant pour 43 étudiants, "alors que la moyenne nationale en France, toutes filières confondues, c'est un enseignant pour 17 étudiants".

Concrètement, les moyens alloués à la filière Staps du Mans ne permettent en théorie d'encadrer que la moitié des étudiants. "Dit autrement", explique le directeur Nicolas Peyrot, "si les enseignants décidaient de ne réaliser que les heures pour lesquelles ils sont payés sans heures complémentaires, l'année universitaire s'arrêterait mi-janvier". Avec le renfort des vacataires et au prix d'une surcharge pour les enseignants, les étudiants suivent bien sûr leurs cours jusqu'au bout. Mais le ras-le-bol est là.

Au-delà du nombre d'enseignants, la filière Staps manque aussi cruellement d'infrastructures pour les travaux pratiques et doit construire les emplois du temps d'étudiants toujours plus nombreux en jonglant avec les disponibilités des équipements municipaux. "La moitié du budget du département Staps passe dans la location de ces équipements", souligne James Robichon, enseignant et responsable des installations sportives. "C'est autant qu'on n'a pas pour notre fonctionnement".

Des effectifs qui explosent

"Depuis plus d'une dizaine d'années, le ministère a été très content que l'on accueille de plus en plus d'étudiants", poursuit Nicolas Peyrot. "On nous imposait d'augmenter l'accueil du nombre d'étudiants sans augmentation de moyens et on n'avait pas le choix que de l'accepter. On a toujours joué le jeu pour essayer de faire tourner notre formation, qui en plus est très professionnalisante, beaucoup plus que d'autres filières universitaires. A côté de ça, les moyens ne suivent absolument pas pour qu'on puisse accueillir nos étudiants de manière qualitative. Et c'est cela que l'on dénonce aujourd'hui".