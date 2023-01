Silou, chien d'accompagnement à la réussite scolaire, nouvelle star d'un collège d'Évreux

Il est arrivé il n'y a que quelques semaines mais il a été adopté très vite par les élèves et le personnel du collège du quartier de Nétreville à Évreux. C'est déjà une véritable star au collège Henri-Dunant Lui, c'est Silou, un golden retriever d'un an et demi, le premier chien d'accompagnement à la réussite scolaire dans un collège Réseau Education Prioritaire en France. A la récréation, dans le hall, on ne compte plus le nombre de caresses prodiguées au toutou, très demandeur. Le chien, chaque qu'il arrive au collège, s'exprime avec de longs cris de joie. "Beaucoup d'élèves viennent le voir, beaucoup d'élèves en situation de handicap qui sont attirés par Silou" observe Mathilde Deschamps. Depuis la rentrée de janvier, Silou participe même aux cours d'éducation physique et sportive de la professeure et référente du chien.

Lors de l'échauffement, Silou écoute sagement les instructions © Radio France - Laurent Philippot

Silou gambade dans le gymnase ou trotte en laisse, sous la responsabilité d'un élève. Quand les élèves sont un peu excités, il l'est aussi et pousse de grands jappements. Lorsqu'il n'est pas en cours avec Mathilde, Silou se repose à l'accueil, sous l'œil attentif de Fabienne. Il va aussi parfois rendre visite à Orion, le chien de la principale : "Ils jouent, c'est leur récréation" assure Aude Bottin

Pendant la séquence de gainage, Silou est... à fond ! © Radio France - Laurent Philippot

Une aide à l'apprentissage

Depuis son arrivée dans le collège, de nombreux points positifs ont été observés par l'équipe pédagogique. "Il a apaisé le climat scolaire, il a apporté énormément de sourires et forcément un peu plus de bien-être. Dès qu'il est associé à une tache, ça va augmenter la motivation des élèves" note Mathilde Deschamps, référente de Silou. Lily, élève de quatrième confirme : "Déjà le sport, c'est bien, mais avec un chien !" s'enthousiasme l'élève de douze ans.

Le chien apporte plus de concentration pour les élèves et "énormément de responsabilités, donc d'estime de soi" reconnaît Mathilde Deschamps. Silou a même réduit l'absentéisme de certains élèves, comme celui de Lisa, qui ne voulait absolument pas venir en EPS le mardi matin et qui a révisé sa position depuis que le chien est dans le cours.

Silou est capable de répondre à trente commandes et il a particulièrement aimé la bonnette du micro de France Bleu Normandie. La preuve en vidéo :