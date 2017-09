Six collèges et lycées de Vaucluse récompensés pour leur esprit citoyen

Six établissements scolaires du Vaucluse viennent de recevoir le "prix de l'éducation citoyenne", pour avoir mis en place des initiatives en faveur de l'égalité, la mixité ou l'environnement.

Six collèges et lycées de Vaucluse ont été distingués par l'Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite. L'ANMON leur a attribué le prix de l'éducation citoyenne, pour avoir mis en place des initiatives engagées pour le bien de tous.

Réduire les déchets

Parmi les lauréats : le lycée Saint-Joseph d'Avignon. La classe de seconde S4 a été primée pour son projet "Demeter", qui vise à réduire les déchets au sein de l'établissement.

Des paniers pour les papiers et des compacteurs à canettes ont été installés à la sortie des classes, des campagnes de sensibilisation ont été menées auprès des autres classes et les vêtements oubliés dans la cour et non réclamés ont été donnés à des associations caritatives.

On espère faire bouger durablement des mentalités, pour que les réflexes écolo perdurent au lycée dans les années qui viennent (Baptiste, élève de seconde)

Encourager la mixité

Au lycée de l'Argensol, à Orange, c'est la classe de première "maintenance automobile" qui a été récompensée, pour son travail sur la mixité.

Pour Ryan, un élève de la classe, il est important (et urgent) de faire une vraie place aux femmes dans certaines filières.

Il y a beauocup d'a priori dans le secteur de la mécanique. On dit que c'est un métier d'homme. Mais les femmes aussi, peuvent avoir envie d'en faire (Ryan)

Quatre autres établissements ont été récompensés : le lycée Paul Gauthier de Cavaillon, le lycée de l'Arc à Orange, le lycée d'Eiguilles à Vedene et le collège Anselme Matthieu à Avignon.

Chaque prix est assorti d'une enveloppe allant de 50 à 150 euros.