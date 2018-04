Un groupe d'une vingtaine de personnes s'en est pris ce vendredi soir aux étudiants qui occupent le site de Tolbiac de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après un quart d'heure d'échauffourées, la police a interpellé six personnes qui ont été placées en garde à vue.

Paris, France

Ce vendredi soir, peu après 23h, un groupe d'une vingtaine de personnes dont la plupart étaient "casquées et armées de bâtons et de battes de baseball" décrit un porte-parole de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ont jeté des projectiles - bouteilles en verre et fumigènes - à travers les grilles fermées du site de la faculté de Tolbiac.

Le site de l'Université est occupé depuis la fin du mois de mars par des étudiants hostiles à la réforme de l'entrée à l'Université. Le groupe d'une vingtaine de personnes voulait visiblement s'en prendre à ces occupants qui étaient environ "300 sur place" ce vendredi soir d'après cette même source.

Les échauffourées ont duré environ un quart d'heure. Le service de sécurité de la faculté a appelé la police qui est intervenu rapidement et a donc procédé à l'interpellation de six personnes du groupe.

La Présidence de l'Université "condamne les violences" et souhaite un "retour la normale le plus rapidement possible"

Le directeur du site ainsi que le Président de l'Université se sont rendus sur place dans la foulée. Le Président a tenu à rassurer les étudiants dont certains ont été choqués par ces événements. Il a, par ailleurs, condamné ces actes de violences, dans un communiqué et fait part de son "inquiétude" au regard de la situation ajoutant qu'il souhaitait "un retour à la normale le plus rapidement possible".

Les cours et les travaux dirigés sont annulés depuis lundi dernier. Ils ne reprendront pas jusqu'à nouvel ordre fait savoir l'Université.