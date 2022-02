Service national universel : au lycée agricole d'Ahun, les jeunes volontaires s'essaient au self-défense

Levée des couleurs, uniforme et chant de la Marseillaise... Le Service national universel (SNU) a accueilli les volontaires de l'édition 2022 ce 15 février en Creuse, lors d'une cérémonie officielle au lycée agricole d'Ahun. Pendant douze jours, 75 Néo-Aquitains âgés de 15 à 17 ans et originaires de Gironde, de Dordogne et de Corrèze, vont y effectuer la première phase du SNU : le "séjour de cohésion".

Pensé notamment pour "accroître la cohésion et la résilience", selon le gouvernement, ce "séjour de cohésion" s'effectue hors du département de résidence des jeunes volontaires. Il s'articule autour "d'un rite républicain, le matin et le soir, avec la levée et la descente des couleurs, et des activités à la fois obligatoires et à la carte", explique le chef de centre SNU de la Creuse, Bernard Montibus.

Parmi les ateliers proposés aux jeunes lycéens ce 15 février, un cours de self-défense. En duo et munis de pattes d'ours, de petites cibles rondes en mousse, ils apprennent à parer une agression au cours de différents exercices pratiques. "Par exemple ici, la patte d'ours représente le nez. Donc il faut venir la frapper comme si on allait casser le nez" de l'agresseur, explique Esther. Pour cette adolescente de 15 ans, venue de Meymac en Corrèze, "ça peut servir dans la vie de tous les jours. En dehors du lycée, le soir, quand je serai plus grande ..." Un avis partagé par Mathilde : "Même si aujourd'hui je ne saurais pas forcément comment faire pour me défendre, parce que je n'ai pas forcément la maturité, je pourrais m'en rappeler pour aider les autres et m'aider moi-même quand je serai plus âgée. C'est vraiment utile", affirme cette autre jeune corrézienne, originaire de Brive-la-Gaillarde.

Un atelier "utile" sur le long terme

Dix filles et dix garçons participent à un atelier de self-défense au lycée agricole d'Ahun dans le cadre du SNU, le 15 février 2022. © Radio France - Margot Turgy

"Il s'agit bien d'un cours de défense. On leur apprend à savoir viser les parties du corps qui font mal, mais sans tuer l'agresseur", comme les genoux ou les parties génitales, explique Jeanne Marcillaud, l'éducatrice sportive en charge de l'atelier. "C'est violent mais si on utilise ces techniques, c'est parce que quelqu'un nous a agressé. Donc c'est uniquement de la défense", abonde Thibaud, volontaire originaire de la région bordelaise. Et pour Jeanne Marcillaud, dispenser ce type d'ateliers se justifie car "il y a de plus en plus d'agressions, et en plus au SNU on est dans un cadre militaire, donc cela fait partie de leur apprentissage", affirme cette membre de l'association sportive UFOLEP 23.

Lors de leur "séjour de cohésion" au lycée agricole d'Ahun, les 75 volontaires du SNU vont participer à d'autres ateliers, comme une simulation de recherche d'une personne disparue avec les forces de l'ordre ou la visite de l'exploitation agricole de l'établissement. Par la suite, ils devront effectuer une mission d'intérêt général de 84 heures dans une association, un corps en uniforme ou encore une collectivité territoriale.

75 jeunes Néo-Aquitains présents de la cérémonie d'ouverture du Service national universel (SNU) au lycée agricole d'Ahun, en Creuse, le 15 février 2022. © Radio France - Margot Turgy

Début 2022, 3.000 adolescents sont volontaires pour le Service national universel. Avec deux autres "séjours de cohésion" prévus en juin et juillet, le gouvernement espère en attirer 50.000 à la fin de l'année.