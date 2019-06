SNU : la secrétaire d'Etat Geneviève Darrieussecq tire un bilan "très positif" de l'expérimentation

Orcines, France

L'heure était à la cohésion dans les rangs du SNU. Les différents jeunes qui ont participé à cette aventure recevaient ce mercredi après-midi la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq. A son entrée dans la salle où les jeunes testent leurs connaissances sur le code de la route, la secrétaire d'Etat a demandé aux jeunes s'ils avaient apprécié. Un "oui" collégial a émergé des jeunes présents dans la salle.

La secrétaire d'Etat en compagnie de la préfète, du recteur et du directeur du centre d'Orcines © Radio France - Mickaël Chailloux

"C'est un bilan très positif" s'est ensuite exclamé la ministre, séduite par l'atmosphère militaire des "maisonnées" qu'elle a visité. _"Certains vont qualifier d'organisation militaire. Mais c'est une structure où il y a un cadre et des règles à respecter. C'est une organisation de la société qui nous permettrait de vivre bien mieux si tout le monde acceptait toutes ces règles"_ estime la secrétaire d'Etat.

2 000 jeunes vont rentrer dans leurs maisons

Ce jeudi, les jeunes vont donc vivre leurs derniers moments dans leurs chambrées. "On est un peu triste de partir car il y avait une bonne ambiance" résume Valentine, 16 ans, originaire de Nantes (Loire-Atlantique). Il repartent néanmoins avec de très bons souvenirs, notamment la montée du Puy-de-Dôme, même si elle a été un peu tronquée à cause de la canicule. "On est monté en train finalement" explique Sarah, 15 ans, originaire de Haute-Saône. Elle raconte également que quelques jours plus tôt, les jeunes ont souffert d'un coup de chaud lors d'une cérémonie au drapeau. _"__On était en plein soleil, certaines personnes sont tombées. Les autres camarades ont fait des crises de panique en voyant leurs amis par terre"dit-elle, "mais ça montre qu'on était ensemble déjà"_ renchérit, un sourire en coin, Valentine.

Valentine et Sarah ont pu rencontrer la secrétaire d'Etat © Radio France - Mickaël Chailloux

En tout cas, ils retiennent également leur phase de cohésion où les jeunes s'entendent tous bien, où ils ont pu apprendre la discipline, à se canaliser. "Le défi est relevé" souligne Sarah, qui voudrait maintenant faire son service civique au sein de l'armée ou en hôpital, auprès des enfants malades.

Deux semaines de service civique pour les volontaires

Car, les jeunes vont devoir, chacun dans leurs régions respectives, faire deux semaines de service civique auprès d'associations. C'est d'ailleurs une des pistes pour améliorer ce SNU qu'évoque la secrétaire d'Etat : "Il y a beaucoup de travail à faire en terme de recherche d'associations" partenaires. Pour rappel, ils devraient être 40 000 volontaires l'an prochain, pour un dispositif que le président souhaitait élargir à tous les jeunes, soient 800 000 adolescents.

Un exemple d'activité mise en place pour les jeunes du SNU à Orcines © Radio France - Mickaël Chailloux

"L'objectif serait d'arriver à un centre par département l'année prochaine." Geneviève Darrieussecq