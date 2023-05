SNU : un stage de 12 jours pour les élèves de 2nde envisagé dès la rentrée prochaine

Le gouvernement travaille sur une nouvelle piste pour étendre le Service national universel. D'après franceinfo , elle aurait été révélée aux syndicats lors de rendez-vous organisés cette semaine au secrétariat d'Etat chargé la jeunesse. Il s'agirait d'offrir aux enseignants de lycée la possibilité d'inscrire leur classe de seconde pour un stage de cohésion de douze jours, en uniforme.

Aujourd'hui, ce stage dure quinze jours et a lieu pendant les vacances. L'idée ici serait de l'organiser durant le temps scolaire. Et cela fait bondir la secrétaire générale adjointe du SNES-FSU : "les élèves ont besoin d'école, ils n'ont pas besoin de SNU", s'insurge Sophie Vénétitay, qui fait valoir que ce stage ferait perdre douze jours de cours.

Pas assez de mixité ?

La vocation du SNU , de promouvoir la mixité sociale, ne serait pas non plus satisfaite avec cette mesure, selon la responsable syndicale : "dans le projet qui nous a été présenté cette semaine, on est dans l'idée qu'une classe va partir dans un centre SNU de proximité, ce qui veut dire qu'il ne va pas y avoir de mélange entre les élèves de différentes régions". Autre limite pointée par le SNES-FSU : le Service national universel est réservé aux jeunes de nationalité française. Les autres "resteront au lycée", insiste Sophie Vénétitay, "je vous laisse imaginer ce que ça veut dire en termes de stigmatisation et en termes de cohésion sociale. Je ne vois pas comment on peut faire pire".

Lancé en 2019, le SNU a pour but, selon ses initiateurs, de "recréer le socle d'un creuset républicain et transmettre le goût de l'engagement" en impliquant la jeunesse française dans la vie de la Nation. Après le stage de cohésion, les participants doivent effectuer 84 heures de mission d'intérêt général. Jusqu'ici basé sur le volontariat, il a mobilisé 32.000 jeunes en 2022.