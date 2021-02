"Inacceptable de fermer autant de classes dans la Somme", pour le syndicat SNUIPP-FSU

Le Comité Technique Spécial Départemental du premier degré est prévu lundi dans la Somme. La carte scolaire de la rentrée, proposée par l'inspection académique y sera discutée mais on sait déjà que 40 classes sont menacées de fermeture à la fin de l'année scolaire.

Alors que l'épidémie de covid 19 se poursuit, "on aurait aimé un peu de reconnaissance mais c'est une punition" dit la co secrétaire départementale du Snuipp-FSU de la Somme, Haydée Leblanc, invitée de France Bleu Picardie ce jeudi. "L'année dernière, sous couvert de pandémie, le ministère de l'Education Nationale avait annoncé qu'il y avait un moratoire sur les fermetures de classes dans les communes de moins de 5 000 habitants, si le maire n'était pas d'accord pour que la classe soit fermée. On avait fini la carte scolaire avec sept fermetures dans le département de la Somme et on avait obtenu treize postes avec une baisse démographique de 918 élèves. A la rentrée scolaire prochaine c'est vrai qu'il y aura encore une baisse démographique d'environ 1 000 élèves, le département de la Somme va avoir dix postes attribués mais là on va passer à quarante fermetures de classes. Il n'est plus question de moratoire alors qu'on est encore en pleine pandémie."

Haydée Leblanc, co-secrétaire départementale du syndicat SNUIPP-FSU dans la Somme Copier

Pour le syndicat enseignant comme pour certains parents d'élèves qui commencent à se mobiliser, le risque c'est de se retrouver avec une moyenne de 25 élèves ou plus par classe. Une situation redoutée dans les communes qui figurent dans cette ébauche de carte scolaire qui doit encore être discutée.

Corinne Gombessa, élue FCPE et maman d'une élève de l'école Barni à Amiens où une classe doit fermer à la rentrée Copier

Des fermetures sont envisagées à Conty, Nesles, Saint Léger-les-Domart dans le Ponthieu, Woignarue sur la côte ou encore au plessis Rozainvillers dans le Santerre.

La liste des fermetures et ouvertures envisagées est à retrouver ici.

Des élus réclament déjà un nouveau moratoire, comme l'an dernier en plein pic de la crise covid. Aucune fermeture n'avait pu être décidée dans les communes de moins de 5 000 habitants sans l'accord du maire.

Du côté des ouvertures de classes cette fois, 31 sont prévues, la plupart à Amiens mais également une à Doullens ou encore Péronne, très souvent dans le cadre d'un dédoublement. Après le CP et le CE1 ce sont en effet les classes de grande section des secteurs prioritaires qui vont en bénéficier à partir de septembre