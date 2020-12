Solidarité dans les Landes : un pédibus pour permettre aux enfants de Bougue d'aller à l'école

"Il y a du monde ce matin !" s'exclame Dominique Lagorce. La conseillère municipale est au rendez-vous, tous les jours, à 8h10, pour accueillir parents et enfants. Jean-Guy Baché, le maire de la commune est lui aussi présent, avec trois autres élus. Chacun a revêtu son gilet jaune de bénévole du pédibus.

Depuis le 6 novembre dernier, un tiers du village de Bougue se retrouve isolé. Le pont du Roc, qui relie ce quartier au centre du bourg, menace de s'effondrer. Impossible de le traverser en voiture. Les enfants sont donc obligés de faire le chemin à pieds. Pour contourner le pont en voiture, les 250 personnes isolées sont obligées de faire un détour... de 15 kilomètres. Trop long, pour certains parents qui doivent déposer leur enfant à l'école avant d'aller travailler.

Patricia Laffitte, adjointe au maire, a donc eu l'idée de mettre en place ce pédibus. "_On ne pensait pas que ça marcherait comme ça. Au départ, on a eu 6 enfants et puis maintenant on en a parfois jusqu'à 12_. Des parents nous accompagnent parfois. Un vrai lien s'est créé entre les familles", raconte l'adjointe.

Dominique Lagorce, conseillère municipale, Patricia Laffitte, adjointe au maire et Jean-Guy Baché, maire de Bougue au départ du pédibus © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

La traversée, à pied, dure environ 15 minutes. Les enfants ont entre 3 et 11 ans. Arthur et Aubin, 8 ans, aiment bien le système : "Ça nous fait faire du sport, comme ça on n'a pas à faire du sport à l'école, après !"

Une solution à court terme

Si les enfants semblent s'en accommoder, les parents espèrent quand même que la situation ne durera pas trop longtemps. Laetitia, maman de deux enfants, fait le chemin avec les élus bénévoles aujourd'hui. "C'est convivial, mais quand même ils sont petits, il faut trouver une solution. Il pleut, il fait froid... La marche avec en plus la journée d'école ensuite, ça fatigue beaucoup", souligne-t-elle. Elle apprécie néanmoins beaucoup l'entraide qui s'est très rapidement mise en place au village. Pour Gérard Tripoli, adjoint également, c'est naturel : "On est bien obligés de faire quelque chose, c'est de la simple solidarité ! On ne s'est même pas posé la question. On est plusieurs à être retraités, ça aurait pu être nos petits-enfants", souligne-t-il.

Le système, en tous cas, est bien huilé. Chaque soir, Patricia transmet la liste des inscrit pour le pédibus du lendemain à Dominique. Cette dernière note les enfants présents au départ et appelle les familles qu'elle ne voit pas arriver. Une fois la traversée terminée, elle prévient tous les parents que le pédibus est bien arrivé à destination. Certains enfants vont à l'école de Bougue, d'autres prennent un bus pour se rendre à Laglorieuse ou Mazerolles.

Le soir, pas de pédibus : tout le monde ne finit pas à la même heure, alors ce serait trop compliqué à mettre en place. Jean-Guy Baché, le maire, ne sait pas encore quand le pont sera remis en état. L'agglomération y travaille, selon lui. "On espère que ce sera le plus tôt possible."