Somme : après cinq ans de travaux, le collège d'Ailly-le-Haut-Clocher fait peau neuve

Après cinq années de travaux, c'est un collège transformé dont profitent les jeunes d'Ailly-le-Haut-Clocher et ses alentours depuis la rentrée scolaire 2022. La commune d'un millier habitants a fêté l'inauguration officielle de ces nouveaux locaux, plus grands, et plus écologiques. Avec un nouveau self, et un nouveau bâtiment administratif, les travaux permettent à l'établissement d'accueillir 450 élèves contre 300 jusqu'à maintenant.

Ces travaux sont également censés rendre les bâtiments mieux isolés et économes en énergie, et ont utilisé des matériaux voulus respectueux de l'environnement. L'Union Européenne a d'ailleurs donné 1 million d'euros sur les 11 millions d'euros nécessaires aux travaux pour soutenir cette dimension écologique.

Le collège Alain Jacques d'Ailly-le-Haut-Clocher a été inauguré ce mardi 16 mai en présence du président du Conseil départemental et du recteur. © Radio France - Martin Duffaut

"Je le trouve hyper beau" se réjouit Maxence, élève de 4ème. "C'est cool parce qu'il est hyper moderne, ça change de notre ancien collège tout en béton" abonde Mahaut, sa camarade de classe. "Et puis on l'attendait un peu quoi."

Après cinq ans de travaux, "c'est la fin de la galère"

Une attente qui a duré cinq ans, pendant lesquels professeurs et collégiens ont dû faire cours en étant déplacés au fil des travaux. Des classes ont notamment été aménagées dans des préfabriqués dans la cour. "On a travaillé tout ce temps au milieu des travaux" explique Sylvie Ricaud, professeure d'histoire-géographie depuis 20 ans dans l'établissement. "Donc dans la boue, dans l'eau, avec un jour l'électricité qui se coupe" décrit-elle.

"Le pire, c'était le bruit des travaux" ajoute Mahaut, qui étant en classe de 4ème a toujours connu le collège en travaux. "Ça a été très compliqué, mais c'est la fin de la galère" sourit Sylvie Ricaud, qui se réjouit de la qualité des nouveaux locaux.

Alors pourquoi des travaux aussi longs ? "On aurait préféré pouvoir fermer le collège un an, faire tous les travaux et rouvrir" répond Stéphane Haussoulier, président du Conseil département de la Somme, qui a financé en partie les travaux. "Mais dans un environnement rural comme ici, ce n'est pas envisageable, où iraient les élèves ?"

5500 places en trop dans les collèges de la Somme

Une autre question soulevée par le projet est l'augmentation de la capacité d'accueil du collège de 300 à 450 places, alors qu'il y a une tendance à la diminution du nombre de collégiens dans la Somme. "Ce projet a été décidé il y a 15 ans, ce sont des procédures longues" répond Maud Roussel, la principale du collège. "À l'époque ces questions démographiques ne se posaient pas comme ça."

En attendant, le nombre d'élèves accueillis par le collège est passé de 360 avant les travaux à 328 aujourd'hui. Alors, que faire des places en trop dans ce collège, et les autres de la Somme ? On aurait en effet 5500 places en trop dans les collèges du département. Stéphane Haussoulier, pour qui il est absolument nécessaire que tous les collèges du département restent ouverts, a plusieurs idées. "Ces bâtiments pourraient servir à accueillir des élèves en situation de handicap, qui sont aujourd'hui en institut médico-éducatif spécialisé" avance-t-il, "ou encore à des adultes en reprise de formation".