Somme : la rentrée scolaire en chiffres

94 928 : C'est le nombre d'élèves scolarisés pour cette rentrée scolaire 2023 dans l'ensemble du département de la Somme. Dans le détail, cela donne près de 49 000 écoliers dans 507 écoles primaires et maternelles, 27 000 collégiens dans 67 collèges et 18 500 lycéens dans 40 lycées.

Face à eux, on retrouve 7800 enseignants. Il y a des nouveaux et des nouvelles, qui débute leur première année de stage : un peu moins de 700 dans toute l'Académie d'Amiens cette année.

Moins d'élèves dans les classes

Cette année, 42 classes d'écoles primaires et maternelles ont fermé dans la Somme, notamment à Amiens, Flixecourt ou encore Montdidier. Selon le rectorat de l'Académie d'Amiens, cela se justifie par la baisse constante du nombre d'èleves. Plus de 20 000 en 7 ans dans les trois départements picards, 1200 en moins dans la Somme par rapport à la rentrée précédente. Mais en contrepartie, 17 classes ouvrent notamment à Amiens et à Abbeville. Selon le rectorat, il y a donc pour cette rentrée moins d'élèves par classe : 20 en moyenne dans le premier degré.

Côté collèges, aucun ne ferme pour cette rentrée dans la Somme. Même chose pour les lycées.