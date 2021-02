Somme : la vallée de la Nièvre vent debout contre les fermetures de classes

Une marche s'est tenue ce samedi après-midi dans la commune de Berteaucourt-les-Dames, dans la Vallée de la Nièvre. 200 participants environ : des élus, parents d'élèves et enfants rassemblés pour dire non à la nouvelle carte scolaire imaginée par l'Education Nationale.

Nolan (à gauche) et Mael (à droite) respectivement en grande et moyenne section à l'école maternelel de Berteaucourt-les-Dames

"Touche pas à mon école", "non à la fermeture de classe" sur les feuilles, les messages brandis par les enfants sont clairs : pas question de se retrouver avec une seule classe de maternelle à Berteaucourt-les-Dames, près de Flixecourt. Conséquence de la nouvelle carte scolaire, imaginée par l'Académie d'Amiens pour la rentrée de septembre 2021. L'école Camille-Claudel est menacée de perdre une classe.

200 personnes ont donc défilées ce samedi 20 février, au départ et à l'arrivée de l'école. Dans les rangs, des maires des communes de la Vallée de la Nièvre, le député François Ruffin ou le sénateur Rémi Cardon, et des parents inquiets sur l'apprentissage de leurs enfants. "On nous parle de distanciation sociale par rapport au Covid. Mais ils seront 25 dans une classe" pointe aussi du doigt Mandy, la maman d'un petit garçon en moyenne section à l'école Camille-Claudel.

Mais les négociations ne sont pas terminées : le maire de Berteaucourt-les-Dames Dominique Morel demande à Jean-Michel Blanquer de "tenir ses promesses." "On a un ministre de l'Education Nationale qui nous dit que le maire sera le seul à décider dans les zones rurales de moins de 5 000 habitants. Aujourd'hui, je dis que l'on ne fermera pas à Berteaucourt !"

A Berteaucourt-les-Dames, parents d'élèves et enfants rassemblés pour dire non à la nouvelle carte scolaire imaginée par l'Education Nationale. © Radio France - Alexandre Lepère

4 communes de la Vallée de la Nièvre concernées par des fermetures de classes

Dans la Vallée de la Nièvre, 4 classes de primaires sont aussi menacées de fermer selon la nouvelle carte scolaire. A part Berteaucourt-les-Dames, Flixecourt, Halloy-les-Pernois et l'Etoile sont également concernés par des fermetures de classes. L'Etoile, une commune qui a pourtant un projet de construction d'une nouvelle école ! D'où la déception du maire de l'Etoile, Ghislain Tirmarche, qui se dit "lâché" par l'Education Nationale.

Les élus comme le député François Ruffin et le sénateur Rémi Cardon ont participé à la mobilisation ce samedi à Berteaucourt-les-Dames. © Radio France - Alexandre Lepère

Le maire de l'Etoile Ghislain Tirmarche demande un délai de 2 ans sans fermeture de classe dans sa commune Copier

Les négociations ne sont toutefois pas terminées : une nouvelle réunion se tient mercredi après-midi à Flixecourt entre l'Education Nationale et les élus locaux.