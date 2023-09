Somme : le collège de Gamaches fermé jusqu'à nouvel ordre

C'est le système d'alerte incendie du collège qui est en cause.

"Suite à un problème technique, le Collège Louis Jouvet Gamaches ne peut accueillir d'élèves jusqu'à nouvel ordre. Nous vous tiendrons informés de sa réouverture." Ce message, publié sur les réseaux sociaux, a été reçu hier soir peu avant 20 heures par les parents d'élèves. Comme le précise le rectorat, "en raison d'une défaillance du système de sécurité incendie, le collège Louis Jouvet de Gamaches se trouve dans l'impossibilité d'accueillir en présentiel ses élèves".

Les parents doivent être informés ce mardi des dispositions prise pour continuer les enseignements. - Capture d'écran Facebook

Dès ce mardi matin, la "continuité pédagogique sera mise en place". Le rectorat doit travailler au plus vite avec la direction du collège et le conseil départemental pour trouver une solution et accueillir de nouveau les élèves.