Somme : mode d'emploi pour bénéficier d'un prêt d'ordinateur pour votre enfant collégien ou lycéen

Au tour des enfants d'être en télétravail dès ce mardi 6 avril ! Avec la fermeture des établissements scolaires, les cours vont se tenir à distance cette semaine et la semaine du 26 avril, juste après les deux semaines de vacances. Mais toutes les familles ne sont pas logées à la même enseigne ; alors la région des Hauts-de-France et le conseil départemental de la Somme se mobilisent pour équiper les élèves qui n'ont pas de matériel informatique à la maison.

Une clé 4G distribuée pour les enfants qui n'ont pas Internet à la maison

La région des Hauts-de-France va distribuer 7 500 ordinateurs portables aux lycéens qui ne sont pas équipés ; dans la Somme, le Conseil départemental aussi débloque des ordinateurs. Une vingtaine d'ordinateurs seront disponibles dans chacun des 50 collèges du département : cela représente plus de 1 000 ordinateurs. Si cela n'est pas suffisant, il pourra y avoir des transferts de matériel entre les établissements - ceux qui n'en ont pas besoin pourront les prêter aux établissements qui ont plus de demande.

Pour obtenir un ordinateur pour votre enfant lycéen ou collégien, il faut tout simplement vous rapprocher de son établissement. Le principal ou le proviseur attribuera un ordinateur qui appartient à l'établissement. L'ordinateur sera reconfiguré et mis à jour avant d'être confié à votre enfant, qui devra le rendre une fois le retour des cours en présentiel. Par ailleurs, si vous n'avez pas d'abonnement internet à la maison, une clé 4G pourra aussi être distribuée. Là aussi, il faut en faire la demande aux établissements.

Soutien informatique des établissements si nécessaire

En cas de souci informatique, les équipes pédagogiques de l'établissement resteront disponibles pour dépanner votre enfant. L'objectif de la région des Hauts-de-France comme du département de la Somme, c'est que les élèves qui n'ont pas de matériel informatique soient équipés le plus vite possible. Stéphane Haussoulier, le président du conseil départemental de la Somme, ambitionne même que tous les collégiens aient un ordinateur mardi 6 avril au soir dernier délai : "Il faut que chaque [collégien ou lycéen] puisse avoir un ordinateur à sa disposition dès mardi 6 avril, après le week-end pascal".

De son côté, la région des Hauts-de-France assure que la commande de 7 500 ordinateurs portables a été adaptée en fonction du premier confinement : "Nous avions plus de 2 000 ordinateurs mis à disposition au fur et à mesure et que nous n'avons pas pu répondre à toutes les demandes, explique Manoëlle Martin, vice-présidente de la région en charge des lycées et de l'orientation.

"Nous n'avons pas eu 7 500 demandes", détaille-t-elle, mais la région en profite pour renouveler son parc informatique, comme une fois tous les ans : "Plutôt que de faire une commande mixte ordinateur portable/ordinateur de bureau, on a commandé 7 500 ordinateurs portables pour pouvoir les prêter. Mais si cela ne suffisait pas, nous nous poserons la question de passer notre commande de cet été en 100 % ordinateurs portables à nouveau".