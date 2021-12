Les animateurs périscolaires sont en grève ce mardi et ce mercredi. Un mouvement national à l'appel de plusieurs syndicats pour réclamer plus de reconnaissance. Conséquence, des perturbations au niveau de l'accueil périscolaires et de la cantine sont à prévoir dans les écoles, notamment à Amiens.

Somme : perturbations dans les cantines et accueils périscolaires ce mardi et ce mercredi

Les animateurs chargés de s'occuper des enfants avant et pendant les heures de classe sont en grève mardi 15 et mercredi 15 décembre

Attention, si votre enfant doit manger à la cantine ou bénéficier de l'accueil périscolaire de son école. Les animateurs entament une grève de deux jours à partir de ce mardi 14 décembre. Un mouvement national à l'appel de plusieurs syndicats pour réclamer plus de reconnaissance. Des perturbations sont donc à prévoir dans les établissements scolaires. C'est notamment le cas à Amiens et son agglomération.

Cantines et accueils périscolaires fermés

Selon Amiens Métropole, 13 restaurants scolaires sur les 59 seront fermés ce mardi midi. Il s'agit de ceux : Gustave Charpentier ; Paul Vincensini ; Pigeonnier (maternelle), Saint-Pierre ; Chemin des Hayettes ; Beauvais ; Jules Lefebvre ; Réaumur ; Sagebien ; Jules Verne ; Léon Lamotte ; Saint-Maurice B ; Saint-Roch (maternelle) ; Bapaume (élémentaire) ; Jules Barni ; Rosa Bonheur ; Georges Quarante.

Du côté de l'accueil périscolaire, ceux des accueils du primaire M. Gourbeau/Georges Quarante ; de Jules Lefebvre ; de Réaumur (maternelle) ; Notre Dame et Jules Verne seront fermés mardi matin. Le soir, ce sont ceux du soleil ; de Saint Pierre (maternelle et primaire) ; de Notre-Dame ; Tour du Marais ; M. Gourbeau/Georges Quarante (primaire) et Jules Verne qui n'accueilleront pas d'enfant. Mercredi soir, ce sont les accueils périscolaires de Saint Pierre (primaire) ; Saint-Maurice ; Elbeuf primaire ; les Verrières et Saint-Roch ; Saint-Leu qui seront impactés.

La métropole précise que des évolutions peuvent encore intervenir. En revanche, il n'y a pas de perturbations prévues dans les écoles de la Communauté de Communes Baie de Somme Sud. L'appel à la grève des animateurs périscolaires n'a pas été relayé sur ce territoire.