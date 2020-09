Son fils est confiné à cause du Covid 19 : le coup de gueule d'un papa du collège Jeanne d'Arc à Orléans

Frédéric Grün est un papa en colère. Scolarisé au collège Jeanne d'Arc à Orléans, son fils âgé de 13 ans a été placé en quatorzaine en début de semaine dernière après avoir mangé à la cantine à coté d'un élève de sa classe, qui a été testé positif au coronavirus. Il a été considéré comme cas-contact. Au total dans cette classe de 4 ème, 6 enfants ont été placé en isolement, alors que les cours continuent pour leurs camarades, la classe n'a pas été fermée. Une situation que ne comprend pas le père de famille, lui même enseignant dans un autre établissement de la ville.

Que mon fils soit en quatorzaine je le comprends, mais pourquoi pas toute la classe ?

"Que mon fils soit placé en isolement, je l'assume vu la situation, nous acceptons le protocole sanitaire. Mais par contre juste après le repas à la cantine, il y a eu une séance d'EPS (éducation physique et sportive) où il m'assure que les élèves étaient les uns à côté des autres en ayant retiré leurs masques pour une épreuve de course accélérée. Donc à partir de là, j'estime que ce n'est pas normal que la classe toute entière ne soit pas placée en quatorzaine. Ce n'est pas pour embêter les autres parents mais pour éviter la propagation du virus" explique Frédéric Grün.

Interrogé sur la situation, pourquoi les enfants qui ont eu ce cours de sport avec l'élève contaminé n'ont pas tous été considérés comme cas-contact et pourquoi la classe entière (29 élèves) n'a pas été fermé, Philippe Ballé le directeur académique des services de l'éducation nationale du Loiret rappelle la règle qui s'applique.

"On a une situation de contact lors du repas où on ne porte pas de masque, on est à proximité immédiate, le groupe qui se trouve à côté de l'enfant qui se révèlera covid positif, est donc considéré comme "cas-contact à risques". Mais dans le cadre du cours d'EPS , l'activité a eu lieu à l'extérieur en plein air et cela n'a pas été un sport de contact donc les autorités sanitaires (services de santé scolaire) considèrent qu'il n'y a pas eu de contact à risque de transmission du virus puisque les règles de distanciation ont été maintenues dans un espace qui n'est pas confiné". Pour l'Education nationale rien ne justifiait donc la mise l'écart de toute la classe, car les mesures-barrière contre le coronavirus ont été respectées.

Le problème des cours à la maison

Frédéric Grün estime également que son fils contraint de rester à la maison, n'arrive pas à suivre les cours qui continuent sans lui au collège, parce que le système d'enseignement à distance n'est pas au point. "La continuité pédagogique n'est pas véritablement mise en place, quelques enseignants permettent de travailler leurs cours, mais pas tous, en français, en anglais, en histoire-géographie c'est impossible, on n'a pas de matière pour travailler à distance" regrette-t-il, alors que son fils a tout l'équipement nécessaire.

La Direction académique du Loiret reconnait que le système qui a fonctionné durant le confinement et qui a été réactivé en cette rentrée, peut encore être amélioré. "Nous avons l'expérience des mois passés, sur ce lien à distance les pratiques se sont développées il faut les poursuivre, les supports pédagogiques sont disponibles, les enseignants ont été très mobilisés, ils le sont toujours pour assurer une continuité avec les élèves" estime Philippe Ballé.

De son côté Frédéric Grün, lui, espère que son fils pourra retourner dans son établissement, suivre les cours normalement dès ce lundi, une fois connus les résultats de son test de dépistage au coronavirus qu'il a effectué en fin de semaine dernière.