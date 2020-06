Sophie Béjean, rectrice de l'académie de Montpellier : "Plusieurs scénarios sont envisagés pour la rentrée"

Dans le cadre de la deuxième étape du déconfinement, qui voit notamment la réouverture des lycées pour l'accueil des élèves, la rectrice de l'académie de Montpellier Sophie Béjean était en déplacement dans le Gard ce mardi 9 juin. En compagnie du nouvel inspecteur d'académie du département Philippe Maheu, Sophie Béjean a visité les locaux du lycée professionnel Voltaire, à Nîmes. Une visite pour faire un point sur les nouvelles consignes sanitaires mises en place depuis la réouverture, avec des élèves et des professeurs en CAP coiffure et hôtellerie-restauration.

Le casse-tête de la rentrée de septembre

La rectrice s'est exprimée sur plusieurs sujets, notamment la rentrée de septembre prochain, l'un des grands chantiers de l'Éducation nationale : "Plusieurs scénarios sont envisagés, explique Sophie Béjean. À la fois un scénario où l'on pourrait reprendre normalement, un autre où l'on reprendrait dans un cadre similaire à celui que nous connaissons actuellement, avec des petits effectifs ensemble. Et enfin un autre, avec une sorte d'hybridation, avec certains enseignements à distance et d'autres en présentiel." Sophie Béjean n'exclut pas non plus la possibilité que ces scénarios se mettent en place de façon alternative, en fonction du contexte sanitaire.

"Jusqu'à 10% d'élèves décrocheurs dans certaines classes de CAP"

L'autre point important abordé par la rectrice, c'est le décrochage scolaire. Selon Sophie Béjean, le confinement "a fragilisé les élèves qui l'étaient déjà". Le nombre d'élèves en situation de décrochage scolaire atteint les 10% dans certaines classes de CAP. Un chiffre qui se situe aux alentours de 5% dans le reste des filières. "Nous avons établi un plan d'action pour ces élèves, qui va se mettre en place dès le mois de juin. C'est une période importante pour prendre contact avec chaque élève, pour étudier leurs difficultés."

Au cours de l'été, des activités seront proposées à ces élèves, pendant la première quinzaine de juillet et la dernière quinzaine d'août. "Ce sont des vacances apprenantes, avec notamment du renforcement scolaire", a expliqué Sophie Béjean. La troisième étape de ce plan contre le décrochage scolaire interviendra pendant la rentrée scolaire : "Les établissements auront la possibilité d'accueillir les élèves avant la rentrée, pour leur permettre de se réinscrire dans ces apprentissages."