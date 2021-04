Sophie Grenon, du Snuipp-FSU 36 "On n'est absolument pas prêts" à des cours en distanciel

Sophie Grenon, co-secrétaire départementale du SNUipp-FSU dans l'Indre était ce matin l'invitée de France Bleu Berry pour réagir aux annonces gouvernementales de femerture des établissements scolaires pour 3 semaines au moins dont 2 semaines de vacances du 12 au 26 avril dans toute la France et une semaine d'enseignement à distance auparavant du mardi 6 avril au vendredi 9.

Les vacances scolaires de printemps unifiées sur tout le territoire et avant cela des cours en distanciel pendant une semaine, est-ce que c'est ce que vous souhaitiez ?

Nous on prend acte de la décision qui nous a été transmise par voie télévisuelle, comme d'habitude. Sans concertation et sans jamais avoir eu les informations avant les usagers. Maintenant on va faire ce qu'on peut. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre cette décision un peu plus tôt ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Comment ça va se passer ? Il y a plein de questions. On va devoir s'organiser en deux jours pour organiser trois jours de classe pour nos élèves. Ce n'est pas une semaine c'est trois jours. Puis il va y avoir les 15 jours de vacances avec l'accueil des enfants des soignants. C'est normal. Mais nous n'avons pas les infos. On le saura dimanche soir ou peut-être lundi matin. Et le problème c'est ça c'est qu'on n'est jamais préparés.

Est-ce que, techniquement, les enseignants sont prêts pour l'enseignement à distance avec les innovations qui ont été mises en place au cours de l'année écoulée ?

Vous dites ça parce que c'est le 1er avril et vous me faites une blague ? Et bien non. Pas du tout. Nous n'avons eu aucune formation. On n'est absolument pas prêts. Effectivement, il y a eu 150 euros ajoutés aux salaires de février pour un équipement informatique et on sait très bien que 150 euros pour s'acheter un ordinateur ce n'est pas suffisant. Ça le sera sur plusieurs années puisque c'est une prime annuelle. Mais depuis l'année dernière, absolument rien n'a été fait pour assurer l'enseignement à distance.

Comment, d'après vous, les enseignants vont-ils s'adapter ?

Et bien on va faire comme d'habitude, avec notre cœur et les moyens du bord. Il est très clair que depuis un an si la machine elle tient c'est parce qu'on est investis. Ce n'est pas grâce au respect de notre ministre, ni à sa bienveillance, ni aux mesures qu'il aura mises en place pour qu'on puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions.

Selon vous, ces mesures auraient dû arriver plus tôt ?

Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin mais on voit depuis un moment qu'on a un président de la république qui prend les décisions, seul, sans prendre en compte les recommandations du Conseil scientifique. Ça fait un moment que les médecins disent que les chiffres montent et qu'ils vont être obligés de faire du tri dans les hôpitaux etc. Ils ont choisi d'être complètement sourds. Jean-Michel Blanquer avait pour doctrine unique de dire "On garde les écoles ouvertes coûte que coûte". On a gardé les écoles ouvertes, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que le nombre de contaminés parmi les enfants est en très nette augmentation et on a même des enfants admis en réanimation. Ils sont dans le déni depuis le départ. Ils ne vont donc pas dire maintenant qu'ils se sont trompés mais manifestement si. C'est un désaveu total. On peut se targuer d'avoir été ouverts sans interruption depuis septembre mais à quel prix ? Dans quelles conditions ? Comment les enseignants et les élèves vont-ils finir l'année ?