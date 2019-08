Soupçon de fraude au bac : la bonne foi de Robin reconnue

Royan, France

La bonne foi de Robin a été reconnue, ça y est. Le jeune Royannais de 19 ans était convoqué mercredi matin pour fraude devant la commission disciplinaire du bac à Poitiers. Et la décision du rectorat est tombée : si des passages entiers d'un auteur figuraient dans sa copie de philo, c'est simplement que cet élève a une excellente mémoire... et qu'il avait bien révisé ses cours. Sa note de philo est donc remontée de 6 à 13 sur 20. Ce qui permet à Robin d'avoir le bac sans mention... à quelques points d'une mention assez bien. Une fin heureuse qui ne parvient pas encore à gommer un été noir pour Robin et sa famille.

Stress et cauchemars

Robin est soulagé mais très fatigué... assurent ses parents. Déjà sujet à des crises d'angoisse, le jeune homme a très peu dormi cet été. Réveillé par des cauchemars. Rongé par l'injustice d'être soupçonné de fraude. Et impatient de s'expliquer. Mais il a fallu attendre la toute fin d'été pour être entendu par la commission de discipline du bac. Ses proches en sont convaincus : le rectorat aurait pu gérer la situation beaucoup plus rapidement. Dès le jour de l'annonce des résultats, le 5 juillet, l'administration avait reçu les preuves de la bonne foi de Robin. A savoir, le fameux cours de philo appris par cœur par l'élève du lycée Cordouan de Royan, et qu'il a pu citer mot pour mot dans sa copie.

Rochefort plutôt que Bordeaux

Mais la procédure disciplinaire était déjà lancée. Impossible apparemment de l'arrêter. Ajoutez le le stress de l'orientation. Robin n'avait pas maintenu sur Parcoursup son voeu pour l'institut de formation en soins infirmiers de Talence près de Bordeaux, où il était admis. Résultat: il a perdu sa place. Finalement cette semaine, le jeune homme a pu rebondir. Fini Bordeaux, bonjour Rochefort... et un autre Ifsi, où Robin se rendra dès lundi, son dossier d'inscription sous le bras. En espérant que ce douloureux été 2019 devienne bientôt un lointain souvenir.