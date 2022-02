Soutien scolaire : après deux ans de Covid, "les élèves ont vraiment besoin d'être reboostés"

"C'est vrai qu'en cinquième et en quatrième c'était un peu compliqué pour moi parce que j'ai lâché l'affaire pendant les confinements", témoigne Angèle, en troisième au collège Sainte-Philomène de Couëron. Comme la collégienne, de nombreux élèves accumulent du retard dans certaines matières depuis le début de la crise du Covid. Quasiment deux ans perturbés par les protocoles sanitaires successifs dans les établissements scolaires. Résultat, certaines familles décident de faire appel à des agences qui proposent des cours particuliers.

30% d'élèves en plus

Un exemple, à Nantes, celui de Cours Ado, spécialisée dans le soutien scolaire à domicile. Depuis la rentrée de septembre 2021, l'agence enregistre une augmentation de 30% du nombre d'élèves, une centaine au total. La hausse est même de plus de 45% sur le réseau Cours Ado au niveau national.

"Ce qu'on constate aussi, c'est que les élèves ont vraiment besoin d'être reboostés, souligne la directrice de Cours Ado à Nantes, Magali Tacchi. Les protocoles sanitaires, les confinement successifs leur ont vraiment fait perdre leurs repères et le professeur particulier a une véritable valeur ajoutée lorsqu'il est capable de _redonner du rythme, rebooster, redonner confiance_."

Toute l'année, chaque vendredi soir, Angèle suit un cours d'anglais à domicile. "C'est un peu contraignant, mais il faut bien ça pour progresser", explique l'adolescente. "C'est quand même un gros coup de pouce !" Pendant les vacances scolaires de février, la collégienne suit aussi des cours de mathématiques pendant une semaine, avec pour objectif de rattraper son retard en vue du brevet blanc puis du brevet. Avoir un professeur particulier, "ça change absolument tout, parce qu'il est vraiment à côté de nous", poursuit-elle.

Je suis seule avec quelqu'un qui a les compétences et la capacité de m'aider. Ça, c'est chouette ! - Angèle, élève de troisième

Ils sont une quarantaine de professeurs à faire du soutien scolaire chez Cours Ado à Nantes. Noé, le professeur de mathématiques d'Angèle, constate lui aussi que ses élèves ont souffert d'un apprentissage perturbé par des mois de crise sanitaire. "Le meilleur exemple que je puisse avoir, c'était hier, raconte-t-il. Un élève dont je m'occupais, qui est actuellement seconde et qui, il y a deux ans, était quatrième. Les difficultés qui ressortent aujourd'hui, ce sont des difficultés à calculer des fractions, des difficultés à faire des développements simples. En fait, des choses qu'on voit en quatrième et qui, aujourd'hui, lui pèsent. Alors que pourtant, il peut avoir la compréhension d'un niveau seconde."

Des élèves de plus en plus jeunes

Autre conséquence directe du contexte sanitaire, chez Cours Ado, on accueille plus en plus de très jeunes élèves. "C'est vraiment en raison des protocoles sanitaires ou des classes qui ont pu fermer. Des élèves qui n'ont pas forcément assisté à tous les cours", note la directrice.

"On a beaucoup d'élèves en primaire cette année. Les parents nous sollicitent pour les accompagner dans les apprentissages de base tels que le calcul, l'écriture, la lecture, et je perçois une vraie inquiétude des parents parce qu'ils sont soucieux pour la suite des études de leur enfant."

Un service de soutien scolaire à domicile qui représente une coût pour les familles : entre 37 et 42 euros l'heure chez Cours Ado (avec une possibilité de crédit d'impôt de 50%).